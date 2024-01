Asraf Beno podría enterarse en 'GH Dúo' de que Isa Pantoja está embarazada... o no

Hace ya tiempo que el aislamiento de los concursantes de realities de encierro como GH Dúo 2, que acaba de comenzar, es una cuestión con la que juega la organización para darle más emoción a las tramas que transcurren dentro de la casa.

Ha sido el caso de lo que acontece con Asraf Beno (que concursa haciendo dúo con Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero) y su mujer, Isa Pantoja, que podría, o no, estar embarazada.

Según contó el propio Asraf en una conexión, entró en la casa sin saber si Isa está embarazada o no, pues tenían sus dudas. "No lo sé. Habían pasado una serie de cosas y habían unas dudas. A mí me fliparía. Esta semana ella salía de dudas", aseguraba el concursante.

Ion Aramendi, presentador de los Debates de GH Dúo 2, le pidió a Anabel Pantoja, prima de Isa, que escribiera a la susodicha en directo, para ver si podían salir de dudas. Sin embargo, era infructuoso.

"Hemos consultado pero no tengo respuesta, quiero transmitirte tranquilidad. Sin el consentimiento de Isa no podemos compartirlo, lo hemos consultado para quitarte la duda pero tómatelo como sea, sigue con la experiencia y ya veremos lo que pasa. No te hagas ilusiones tampoco", le decía Ion Aramendi a Asraf, posponiendo el momento de saber la trascendental información.

Cabe especular con el hecho de que, si finalmente estuviera esperando un hijo, Isa Pantoja podría tener pactada una exclusiva en una revista del corazón, lo que podría hacer que no se supiera nada hasta haberse publicado.

Mientras, Asraf se mostró ilusionado con esa posibilidad, e incluso llegó a asegurar que prefería que su posible primer hijo fuera una niña. Asraf e Isa Pantoja ya conviven con el primer hijo de ella, Alberto, de 9 años, fruto de su relación con Alberto Isla.