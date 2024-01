La casa de Guadalix de Gran Hermano Dúo reabrió sus puertas este jueves 11 de enero con el estreno de su segunda edición. Los espectadores pudieron conocer, casi al mismo tiempo, a los trece concursantes que forman parte del cast de la variante del VIP, en la que participarán en pareja (y en trío) para alzarse con la victoria.

En el caso de Ana María Aldón, su aventura en el reality de Telecinco arrancó de la mano del que fuera su representante, Marc Florensa, y, ya en sus primeras horas dentro del concurso, ha comenzado a forjar una amistad con Ivana Icardi, a la que ha puesto al día acerca de su nueva vida tras su ruptura con José Ortega Cano.

Aunque se encuentra en un feliz noviazgo con Eladio, lo cierto es que a la diseñadora no le ha resultado sencillo tomar la decisión de entrar en GH Dúo por la intromisión de terceras personas en su relación con su exmarido. "El niño tiene padre y madre, no hace falta que se meta nadie más. Y si el padre y la madre no tienen problemas, ¿por qué lo van a crear otros?", explica.

Al parecer, el torero se quedará del hijo que tienen en común mientras Ana María esté dentro de la casa, si bien ha habido un grupo de personas que se hayan entrometido tras esta determinación. "Es duro, eh. Y más cuando tienes a un clan contra ti", le reconocía Ivana, exconcursante de Supervivientes 2020.

Sin embargo, según ha confesado la propia Aldón, esta situación ha cambiado. "Yo he hecho las cosas bien con mi niño. No pensaba llegar a la situación que íbamos a llegar, pero no hay más miradas ni reproches de nadie. Ahora vivo feliz y creo que todo el mundo está contento", asegura, si bien reconoce que, a pesar de tener la custodia compartida, no hay nadie que recoja al pequeño -"La que lo lleva y lo trae soy yo"-.

En lo que respecta a su faceta como madre, Ana María también ha hablado de su hija mayor, Gema. "Desde que nació lo he dado todo por ella, porque me ha tenido a mí como madre y padre. Y si le he faltado ha sido por trabajo. No ha sido por otra cosa. No sabe del todo lo que yo he hecho por ella...", explica, asegurando que sigue "a su lado".

Sin embargo, poco después, la diseñadora no podía evitar romper a llorar en el confesionario. "Me preocupa mi hija. No está muy bien emocionalmente. No estoy y sé que ella me necesita", reconoce. "La vida no se acaba cuando una persona desaparece de tu vida. Quiero que salga adelante como lo he hecho yo y que si alguna vez la he fallado sepa perdonarme"