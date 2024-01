Adara Molinero planta a su madre, Elena Rodríguez, en el estreno de 'GH Dúo 2'

GH Dúo 2 ya ha dado el pistoletazo de salida aunque con una gran ausencia. Para la desgracia de muchos espectadores, Adara Molinero no se ha presentado en el plató para defender a su madre, Elena Rodríguez, que es concursante. Es cierto que la joven no había confirmado su asistencia en ningún momento, no obstante, todos esperaban su presencia. En su lugar, ha ido un gran amigo de la familia, Miguel Frigenti.

El motivo de no presentarte en el programa se desconoce, aunque todo apunta a que, la que fuera concursante de Supervivientes, no quería verse las caras con su exnovio, Gianmarco Onestini. Este fue uno de los hombres más importantes de su vida y que estuvo en plató defendiendo a su hermano Luca. No obstante, parece que Adara no está preparada para reencontrarse con quien la robó el corazón y menos delante de las cámaras.

Los fans de la pareja, la cual salió completamente enamorada de aquel GH VIP, aún esperan el reencuentro. Lo cierto es que el comportamiento de Adara ha sorprendido a todo el mundo. La exazafata de vuelo no solo no ha acudido al plató de televisión, sino que tampoco ha mostrado apoyo alguno a su madre en las redes sociales.

Ni una mención sobre el estreno de su madre en la casa de Guadalix de la Sierra. Muchos esperaban palabras de ánimo sobre el estreno de su progenitora en el reality, no obstante, parece que la joven ha preferido hacer esto por privado.

Los espectadores tendrán que esperar a ver a una pareja de la que se quedaron encandilados. Su romance fue apasionado e intenso y, a pesar de las complicaciones, salieron del concurso juntos. Aunque ella entró con pareja, si bien no estaban bien, y como la mamá de un bebé, no pudo evitar enamorarse del italiano.

La audiencia pudo ver cómo Gianmarco revolucionó a Adara y ambos apostaron por su corazón y se dejaron llevar. No obstante, este romance fue fugaz y se empezó a desmontar cuando la pandemia atravesó su relación. Ahora, solo queda esperar a que se produzca este reencuentro.