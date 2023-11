Marta Flich reprende a Susana Bianca por acusar a 'GH VIP' de manipular sus vídeos: "Es una historia que se repite y cansa un poco"

Este jueves se vivió una gala muy tensa en GH VIP, pues no solo estaba en juego la repesca -que terminó saldándose con la entrada de todos tras gastar dinero del premio-, sino también la expulsión, en la que salió elegida Susana Bianca. Sin embargo, antes de su eliminación, Marta Flich quiso hablar con ella para pararle los pies por sus comentarios durante esta semana.

El pasado domingo, la modelo se enteró de que estaba nominada y desde plató se oyeron aplausos por esta noticia y abucheos hacia ella, lo cual la hizo romper a llorar y abandonar el directo con Ion Aramendi. Además, la concursante aseguró que esto, unido a las preguntas que les hacen los presentadores y la "información del exterior" que dice haber recibido le "da a entender que fuera se está vendiendo algo que no es".

"La imagen que han querido dar mía es esa", criticó y se dirigió a Pilar Llori, que entonces era candidata a la repesca. "Para ti, lo que me has dicho son dos tonterías, pero aquí sin saber nada, lo poco que me has dicho es suficiente como para yo hacerme un bucle".

Después, la modelo curvy fue con su novio, Zeus Montiel, al confesionario, donde se enfadó con el Súper. "¿Alguien me puede explicar si yo me merezco esto?", preguntó. "¿A qué te refieres?", contestó la voz, algo que hizo que ella se callara, se echara a llorar y se marchara indignada: "No hay nada que hablar".

"Se está pintando lo que se está pintando, y me pueden decir misa, el 24 horas..., pero por ahí no paso", estalló después la participante con sus compañeros. "Luego la manipuladora soy yo, según ellos".

"Montan los vídeos de tal manera que tú en ese momento sales, llevas un montón de tiempo aquí metida, no sabes nada, no sabes lo que se ha visto", continuó desahogándose. "Creo que he tenido mucho más concurso que solo mi relación con Zeus y parece que es lo único que juzgan".

"¿Quién me mandó entrar aquí? Siempre me han dicho 'en los realities van a sacar la imagen que quieran de ti'", criticó. "Una mirada, una pequeña palabra... todo lo pueden llevar por el mal sentido. Estoy pensando toda la de cosas que le habrán dado la vuelta en el tema vídeos".

"Como hayan querido ponerlo a él de víctima y a mí de mala, lo que me espera fuera es...", opinó Susana Bianca. "Me arrepiento de haber entrado ahora mismo".

Después, Marta Flich decidió hablar directamente con ella por las acusaciones de manipulación que había hecho hacia el programa. "Es una historia que tristemente suele repetirse periódicamente. La verdad es que cansa un poco. Me refiero a las críticas sobre que el programa lo manipula todo y que inventamos lo que nos interesa", reprendió la presentadora. "Susana, nos duele escuchar de tu boca ciertas cosas. Nos acusas de todos tus males y de dar una imagen de ti que no es real".

Ante esta regañina, la modelo pidió perdón: "Quiero pedir disculpas, porque llevo una semana que he estado en un bucle. Ni siquiera me he reconocido, porque he estado muy negativa, odio estar así".

"Seguramente habré dicho muchas cosas que ni siquiera las pienso. Llegué incluso a decir que estaba arrepentida de haber entrado, cuando esto ha sido un sueño y estoy superagradecida con todo el equipo maravilloso", aseguró. "Lo siento si he dicho cosas enfadada. Ya me explicaré cuando vea los vídeos, simplemente a lo mejor no se ha entendido mi concurso".