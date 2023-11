Lo que Pablo Marqués exigió a 'GH VIP 8' para defender en plató a su novia, Jessica Bueno, y sus planes de futuro en otro programa

La modelo y empresaria Jessica Bueno está concursando en Gran Hermano VIP 8, donde pasa los días junto al resto de concursantes y con una trama que protagoniza Luitingo, que ha dicho que llegó a sentir cosas por ella.

Así, lo habitual habría sido que el novio de Jessica, Pablo Marqués, hubiera ido a defenderla a plató, pues las parejas de los concursantes suelen ser quienes los defienden en plató, así como sus padres, madres o amigos muy cercanos.

Pero según dijo el exconcursante José Antonio Avilés, ya expulsado de la casa de GH VIP 8, Pablo Marqués no ha ido a defender a Jessica Bueno a plató porque puso una condición a la organización y porque tiene planes a futuro.

"Pablo hace unos días se reunió con un representante para proponerse como candidato a Supervivientes 2024", decía Avilés, siempre según el cual, Marqués quiere además un rédito de esta fama. "Lo que Pablo espera es que cuando Jessica salga, poder hacer una portada en una revista y calentar su posible participación en Supervivientes 2024", aseguraba el exconcursante y colaborador en Última hora, el programa de Telecinco en el que se recogen todas las novedades del reality.

Pero además, la razón por la que no habría ido a plató sería que la organización no aceptó la condición que Pablo Marqués puso para hacerlo. "Él me dice que no quiere aparecer en ningún plató y que si aparece, hay una condición para aparecer: que se le mande un mensaje a su chica", aseguraba Avilés, lo que rompería el aislamiento en el concurso.

Pablo Marqués ha salido al paso de los comentarios y de las dudas sobre su relación con Jessica Bueno en redes sociales, por ejemplo hace un par de días, cuando publicaba una foto junto a su enamorada, criticando las habladurías.

"A todas las personas que me envían mensajes negativos sobre el amor que tenemos Jessica y yo. No nos vais a destruir, nuestro amor siempre va a triunfar", decía y añadía un critico "os están manipulando las imágenes y os lo estáis creyendo".