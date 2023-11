Tras la entrada en la casa de Luitingo, Pilar Llori y Albert Infante (este último ya repescado el pasado domingo), el cantante y la influencer se enfrentaron este jueves a la decisión definitiva del público: ¿quién se volvería a convertir en concursante oficial? Los espectadores lo tenían claro, pero el programa tenía una regla especial guardada que sorprendió.

Ambos se sentaron en la llamada "sala de la verdad" de GH VIP, donde pudieron hablar largo y tendido sobre lo que habían vivido, ya que ambos tuvieron algo dentro de la casa, después de dejar a sus respectivas parejas, y finalmente él rompió al salir porque tenía sentimientos por Jessica Bueno.

Por ello, los dos exconcursantes estuvieron charlando, o más bien discutiendo, aunque la modelo reveló que estaba "triste porque nunca hubiera imaginado que todo acabase así", entrando en la ecuación su compañera, con la cual veía un acercamiento similar al que ella tuvo.

"Los sentimientos pueden cambiar y los pensamientos, también. Lo juro y lo perjuro que lo único que quiero es que nadie sufra, que le deseo todo lo mejor del mundo a Pilar y que sea lo que tenga que ser", declaró el artista. "Es que lo que me pasa con Jessica es que tengo una amistad y un entendimiento. Siento que todo lo que me rodea con ella es energía positiva que me hace bien al cuerpo. Me siento bien cuando estoy con ella".

Sin embargo, Pilar Llori no confiaba en sus palabras: "Creo que le pica, viendo lo que hizo conmigo. Cuando la consiga, le dará la 'patada' también". Además, aseguró que no seguía enamorada, sino que sentía "pena": "Fueron 30 días que para mí fueron muy intensos. Aposté mucho por él. Dejé a mi expareja, que es independiente, pero fue lo que me motivó a dar el paso y empezar algo con él, pero me ha hecho un favor. No quiero a alguien así a mi lado".

Finalmente, con un ajustado 51%-49%, la influencer fue la elegida por la audiencia para convertirse en concursante oficial de nuevo. Sin embargo, aún no estaba todo dicho.

Marta Flich ofreció la posibilidad a la recién estrenada participante de que su compañero también entrara a la casa: "¿Cómo te quedas si te digo que el futuro de Luitingo podría estar en tus manos?". La presentadora le dijo que, si pagaba 5.000 euros, él se convertiría también en concursante oficial, también, algo que ella no quiso hacer -obviamente-.

Pero todavía había otra posibilidad -la tercera ya- de que el cantante entrara y GH VIP siguiera explotando este triángulo ¿amoroso? "Luis puede entrar ahora a cambio de 5.000 euros del premio común. En tus manos está que Luis pueda seguir cumpliendo su sueño de seguir en Gran Hermano o no", le dijo Marta Flich a Jessica Bueno.

"Si hubiese visto que el apoyo del público hubiese sido más dispar, hubiese aceptado lo que el público ha elegido, pero por unas pocas de personas...", opinó la modelo, en referencia a los porcentajes. "Será que también merece esta oportunidad".

Finalmente, Jessica Bueno aceptó pagar el dinero y Luitingo se convirtió en el tercer repescado, dejando a todos sus compañeros sorprendidos -unos para bien y otros para mal- cuando entró a la casa.