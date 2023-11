Las preocupantes imágenes de Zeus Tous en 'GH VIP' que alarman a los espectadores: "Me ha venido algo a la cabeza"

Zeus Tous no está atravesando su mejor momento dentro de la casa de Gran Hermano VIP 8. Desde que el hijo de Sara Montiel decidiese dar rienda suelta a su relación con Susana Bianca dándose su primer beso, su paso por el reality ha estado lleno de altibajos.

Cada vez son menos los que dudan de sus sentimientos o le acusan de seguir una estrategia, especialmente después de que el músico se gastara 25.000 euros del premio final para comprar la vida extra a la influencer.

Una segunda oportunidad que, por otra parte, podría estar a punto de llegar a su fin. Y es que, durante el debate del domingo de GH VIP, se anunció que la modelo era una de las nominadas, lo que provocó que, tras escuchar los aplausos del público, rompiese a llorar. Por si esto fuera poco, Susana tuvo la reprimenda del propio Ion Arramendi, por "no dejar hablar" a su pareja.

Precisamente, ha sido este desequilibrio de roles en la pareja lo que ha hecho saltar las alarmas de varios espectadores del programa, muy preocupados por el estado anímico de Zeus. Hace casi un mes, el músico reconocía que seguiría luchando por su relación, "sabiendo que no estábamos al mismo nivel de sentimientos", sin embargo, sería ahora cuando esta situación le estaría pasando factura hasta el punto de plantearse abandonar el reality.

"No te preocupes por mí, de verdad", le pide Zeus a Michael, metido bajo las sábanas de la habitación, a lo que el italiano le responde que tan solo piense en poner mejor. "Ahora estoy bien así", le asegura el músico, tapándose el rostro con sus manos.

Tras varios segundos de silencio, el italiano no puede aguantar más. "Voy a llamar a Susana". A lo que su compañero se excusa: "Estará con Jessica, o con Luitingo, déjala tranquila". Finalmente, el italiano acuerda llamarla en caso de encontrarla sola. "No puedes estar así", le dice, tras lo que Zeus reconoce estar viviendo "unos días complicados", hasta el punto de que se le atravesara algún que otro pensamiento oscuro ("Me ha venido algo a la cabeza"), pero recalcando que es una situación puntual.

Sin embargo, en cuanto su compañero sale del cuarto, se le escucha lamentarse en la soledad del cuarto: "¿Qué voy a hacer, tío?". Estas recientes imágenes refuerzan, a juicio de varios internautas, la teoría de que Zeus "necesita ayuda psicológica" y que debería salir inmediatamente del concurso.