Aluvión de críticas a Susana tras su beso con Zeus en 'Gran Hermano VIP': "Él está enamorado y ella no"

Zeus y Susana compartieron un apasionado beso, que desencadenó en "no parar de besarse", como afirmó Marta Flich durante la gala de Gran Hermano VIP. La presentadora no fue la única en cerciorarse. Los compañeros de la casa también lo hicieron.

"Están viviendo su cuento de amor, aunque muchos creen que es un cuento", explicó la presentadora para ver, junto a los concursantes, el vídeo con las críticas.

Álex fue el primero: "Eso [la relación] se sabe que no va". Por su parte, Albert opinó que "él está enamorado y ella no". Laura Bozzo, por ejemplo, dijo que Susana estaba actuando porque no habían tenido relaciones sexuales: "Yo no puedo dormir con un hombre si no me lo cojo".

Tras ver el vídeo, Susana rompió a llorar y a justificarse. "Tengo la conciencia tranquila porque somos nosotros los que tenemos que saber nuestra historia", aseguró. "Cada uno se toma su tiempo, no me voy a tirar a un tío el día que lo conozco", le dijo a Laura por su referencia anterior.

Zeus también quiso hablar, sobre todo para defenderse ante las opiniones de que él está más enamorado que ella. "Yo decidí luchar sabiendo que no estábamos al mismo nivel [de sentimientos]", sentenció claro y conciso.