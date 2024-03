Tras una hoguera final donde hubo enfados y risas por igual, Marieta y Álex abrieron sus corazones. Sandra Barneda llegó a emocionarse por las bonitas palabras que se dedicaron. "Lo he hecho todo por ti, he hecho todo lo que he podido", recordaba el chico.

Ambos fueron infieles dentro de La isla de las tentaciones, aunque Álex sostenía una justificación: "Lo hice porque ella lo hizo primero". Aunque también reconoció tener "una conexión real" con Gabriela, su tentadora.

"Me he dado cuenta de que tengo muchas carencias, lo único que sé es que te quiero y me he equivocado", reconoció Marieta entre lágrimas. Sin embargo, Álex no podía perdonarla: "Me quedé mirando las imágenes donde teníais relaciones sexuales para que no se me olvidara".

A pesar de todo, Marieta se arriesgó y le respondió a Sandra Barneda que quería abandonar La isla de las tentaciones con Álex. "Me faltan muchas cosas contigo, más de las que pensaba", respondió él, apagando la llama de la esperanza en la chica de las patillas.

"Hay personas que sí me valoran y me dan lo que necesito. Quiero irme con Gabriela", respondió Álex, de esta forma, la pregunta final. La tentadora entró y Mariona abandonó al ver cómo se abrazaban: "Esto me parece ridículo. Hasta el último momento haciéndome daño".

Mientras que Gabriela aseguraba haber "recuperado la ilusión en el amor", Mariona volvió a entrar. "Es un dependiente emocional, pronto te va a dar la patada", advirtió a la tentadora. "Espero encontrar el amor algún día", le confesó a Sandra. "No le pongas los cuernos", aconsejó entre risas Álex. "Ni tú, que llevas una detrás de otra", respondió finalmente Mariona.