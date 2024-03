Mariona no es capaz de perdonar a Adrián en 'La isla de las tentaciones': "Me estoy dando de hostias por dentro"

La hoguera final entre Mariona y Adrián fue una retahíla de ataques y defensas entre la pareja de La isla de las tentaciones, dado que ambos fueron infieles. Adrián aseguraba que pensó que las primeras imágenes de Mariona con Julen, el soltero con el que cayó en la tentación, se veía algo sexual.

Mariona explicó que no era así. "No he hecho nada [además de besarse] con él, hemos dormido juntos cuatro veces", explicaba ella cada vez que Adrián sacaba el tema. "Tú tuviste relaciones con Mónica sin ver imágenes mías", repetía, por su parte, la chica.

Ambos estaban visiblemente afectados. Lloraron juntos y por el mismo motivo: su relación rota. "No te reconozco Adrián", le confesó Mariona al chico. "Escuchando las explicaciones me estoy dando de hostias por dentro", le reveló él a Sandra Barneda, dado que tenía las explicaciones que necesitaba.

tel

"Por favor, déjame demostrarte que me queda mucho amor por darte", le pidió Adrián a su novia, llorando desconsolado. Tanto fue así, que cuando Sandra preguntó cómo quería abandonar, respondió que con Mariona.

La chica no pudo perdonar la infidelidad. "Entiendo los juegos, pero lo demás no", aseguró. "No entiendo cómo has llegado a este extremo", dijo sobre haber mantenido en repetidas ocasiones relaciones con Mónica. "Me quiero ir sola", respondió. "No me lo puedo creer", sollozaba Adrián, que veía su relación desvanecerse.