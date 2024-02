Ruth y Niko toman su decisión final en 'La isla de las tentaciones': "¿Cómo quieres abandonar...?"

Niko le pidió una hoguera de confrontación a Sandra Barneda tras el castigo sin ver imágenes por saltarse las normas en la prueba del espejo de La isla de las tentaciones. Lo único que le quedaba por saber al canari es si su novia aceptaría o no ir a la hoguera.

Tras unos momentos de tensión, Ruth apareció. Eso sí, ni saludó, ni miró a la cara a Niko. Se sentó enfadada en el taburete y ambos empezaron a recriminarse cosas. "Eres un guarro, con los hielecitos", le dijo ella por las imágenes de los juegos.

"Yo solo he disfrutado, el hielo lo pasaba por los brazos", explicó Niko. "A mí me ha dolido ver cómo hablabas de mí", explicó, por su parte, él. "Me destroza, porque para mí, ella es todo", explicaba el chico calmado, mientras que su novia lloraba al ver imágenes.

Sandra Barneda hizo que ambos se mirasen a los ojos y se dijeran lo que sentían, algo que se tornó en un alegato de amor. "Nuestra relación es increíble, me quiero casar contigo, una vida contigo, hijos contigo", le decía Niko.

Ruth también dijo cosas muy bonitas: "Si te he hecho daño, lo siento. Para mí es todo, nuestro amor es superbonito". Finalmente, tuvieron que responder a la famosa pregunta. "¿Cómo quieres abandonar La isla de las tentaciones?", preguntó Sandra.

Ambos se eligieron mutuamente, dándose todos los abrazos y besos que no se habían dado en el tiempo que estuvieron en las villas. Incluso hubo tiempo para bromas. "No quiero verte coger un hielo en tu vida", dijo entre risas la canaria.