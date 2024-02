María se derrumba al llegar a una conclusión sobre su relación con David: "He tirado tanto del carro que me está pasando factura"

María comentó en varias ocasiones que tenía miedo de que David, su novio, le hiciera lo mismo a ella que a Elena. El albaceteño fue infiel a su exnovia en La isla de las tentaciones con ella como tentadora.

Sandra Barneda apareció por sorpresa en la villa de las chicas para hablar con ellas. María se derrumbó en ese momento. "Me costó mucho empezar la relación con David", dijo entre lágrimas explicando cómo tuvo que insistir para que salieran oficialmente.

"He tirado tanto del carro que me está pasando factura", confesó entre sollozos. "¿Estás dispuesta a seguir tirando?", le preguntó Barneda. "No lo sé", respondió dubitativa la chica. "Me estoy dando cuenta de que tengo que pensar un poco en mí", reflexionó.

.@SandraBarneda: "Por muy enamorado que uno esté de alguien, no puede dejar de quererse"



🍎 #LaIslaDeLasTentaciones9

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/C98GckMBFa — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 28, 2024

Sandra, experta en relaciones, le dio un consejo: "Por muy enamorado que se esté de alguien, uno no puede dejar de quererse". Tras ello, hizo que los tentadores, que se encontraban detrás, eligieran a la chica que menos estuviera disfrutando de la experiencia.

Todos apuntaron a María. "Deberás abandonar la villa durante 24 horas, pero con tu mayor tentación", le advirtió la presentadora. Álvaro se reía por detrás, sabiendo que sería él. Y así fue.