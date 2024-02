Mariona cae en la tentación en 'LIDLT': "Me da miedo hacer daño a Adrián"

En el último programa emitido de La isla de las tentaciones, los espectadores pudieron ver el primer beso entre Adrián y Mónica, y, por tanto, la infidelidad a Mariona.

A pesar del arrepentimiento de Adrián, volvió a tener un acercamiento con la tentadora, y volvieron a besarse. "No puedo más, entiéndeme", le cortó tras un apasionado beso en la cama del chico, dado que seguía acordándose de su novia: "No puedo cagarla más".

Por su parte, Mariona seguía durmiendo cada noche con Julen, el tentador que la tiene embelesada. "Quiero que cumplas tu apuesta", le pedía el chico durante un juego, refiriéndose a que le diera un beso.

Ambos se dieron un pico, que fue muy aplaudido por los tentadores y las novias. Esto hizo sonar la alarma naranja en la villa de los chicos. Sin embargo, más tarde sonó la roja. Mariona y el "pelirrosa" se besaron, pero bien, en el sofá.

"Me da miedo hacer daño a Adrián, aunque Julen besa muy bien", confesaba la joven. El novio, sin embargo, explicaba que la alarma le había puesto nervioso: "Quiero pensar que Mariona no ha hecho nada, mi cabeza me juega malas pasadas".