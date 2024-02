David, alerta tras ver el acercamiento entre María y Álvaro en 'LIDLT': "Si hace algo con él, me río de ella en su cara"

David no había sentido inseguridades por las imágenes de María, su novia, en todo el recorrido que llevaban en La isla de las tentaciones como pareja hasta ahora. En el último episodio emitido, el chico pudo ver el acercamiento de su novia con Álvaro, su ex y tentador.

En las imágenes, David escuchó una conversación de María donde decía que a su novio le daba miedo Álvaro, por lo que pudiera pasar entre ellos. "No le tengo miedo, si hace algo con ese tío, me río de ella en su cara", le aseguró el albaceteño a Sandra Barneda en la hoguera.

"No me lo esperaba", sostuvo David. Aunque lo que no se esperaba fueron las siguientes imágenes. Juegos con hielo, abrazos, caricias... todo eso pudo ver entre su novia y que fuera tentador de La isla. "Jugando a pasarse el hielo con un chaval con el que se ha acostado", resumió.

Asimismo, explicó que se estaba sintiendo mal en la villa por las imágenes que su chica pudiera estar viendo de él con Zaira, la tentadora con la que más conexión tiene. Pero todo cambió: "Ya no me siento mal por los masajes".

También sorprendieron las declaraciones de cómo comenzó la relación entre ambos: "No me veía preparado para una relación después de lo de Elena, pero ella insistió. Si no lo hubiera hecho, no estaríamos juntos".