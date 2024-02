Las publicaciones en redes que revelan si Álex y Marieta siguen juntos tras su paso por 'La isla de las tentaciones 7'

Las redes sociales son muy traicioneras, sobre todo cuando piensas que nadie está mirando tus publicaciones porque eres anónimo pero después, cuando sales al foco mediático, se recuperan tus stories. Por ello, los participantes de La isla de las tentaciones han de andarse con cuidado para no desvelar si siguen o no con su pareja, algo que no han logrado Álex y Marieta.

Cuando se grabó el reality, en primavera de 2023, la pareja alicantina llevaba saliendo seis meses, aunque solo oficialmente, pues en realidad llevaban un año y medio de relación mientras él seguía con su ex, Elena.

Al llegar a República Dominicana, vivieron uno de los programas más ajetreados, pues ella fue la primera en ser infiel con Sergio y después le siguió él con Gabriela. Aun así, la joven no deja de brotar y gritar cuando ve a su pareja con otra.

Parece evidente que no siguen juntos, aunque esto no se sabrá oficialmente hasta que termine el formato y llegue la entrega final en la que lo cuentan. Sin embargo, las redes ya lo han adelantado, o al menos, las pruebas que ha recabado la creadora de contenido La Cuernis.

Y lo cierto es que la instagrammer no solo ha mostrado que ya no están juntos, sino que, tras salir de La isla de las tentaciones, Álex volvió su ex, a la que en su día fue infiel con Marieta.

Los stories en la cuenta de Elena no dejan lugar a dudas, así como lugares como el coche o un restaurante en los que ambos subían fotos, aunque fuera por separado. "La ex siempre le gana a todas", escribió ella en TikTok, puede que refiriéndose no solo a Marieta, sino también a Gabriela.

Por tanto, Álex y Elena estuvieron de nuevo saliendo por lo menos desde verano y pasaron la Navidad juntos, pero a finales de enero se volvió a grabar el reencuentro del reality y, desde entonces, es Gabriela la que sale en el coche de él, por lo que finalmente el participante está saliendo con su tentadora.

Por su parte, Marieta parece que no salió de la mano de Sergio, el granadino que le pretende en La isla de las tentaciones, pues él tiene una novia, que es anónima, con la que incluso se ha ido de viaje a Noruega. De hecho, la alicantina, aunque después del programa tuvo un lío con Miguel, otro de los tentadores, actualmente sale con otro chico anónimo, al que ha dejado de seguir en redes para despistar, tal y como comparte La Cuernis.

Está claro que el formato mucho ha cambiado la vida de Álex y de Marieta, como no ha sucedido con otras parejas como Niko y Ruth, Ana y Borja y David y María, que siguen juntos a pesar de todo lo que han vivido en República Dominicana.