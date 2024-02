María se derrumba en 'La isla de las tentaciones' al ver el gesto de Zaira: "No quiero que nadie lo toque"

María no está pasando una buena experiencia en su segunda vez en La isla de las tentaciones. Cada día confía menos en su novio, David -del que fue tentadora-, quien cada día está más cerca de Zaira.

Concretamente, lo que más molestó a María durante la tercera hoguera de la edición fue un provocador gesto de Zaira. "¡No quiero que nadie lo toque!", gritaba al ver cómo la tentadora jugaba con Arbolito, el peluche de María que David tenía en su habitación.

"Ella ya dijo que no quería que lo tocasen", señaló una de sus compañeras, mientras María lloraba desconsoladamente. "Me preocupa que cuando llegue aquí no pueda perdonarle y no pueda sacarme las imágenes de la cabeza", recalcó.

Tras ello, explicó que Arbolito era regalo de David para que no se sintiera sola en Madrid. "Se llama Arbolito porque David se disfrazó de árbol en la primera fiesta de la villa y se le quedó ese apodo", explicó.

María fue muy clara al final de su hoguera: "No es el chico del que me enamoré, no es el novio con el que entré aquí". De esta forma, se replanteaba si abandonar sola el programa.