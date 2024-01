María se entera de una infidelidad de David con una tentadora de 'La isla de las tentaciones': "No me lo merezco"

María y David se enfrentaron a sus primeras hogueras como pareja en La isla de las tentaciones, donde fue ella quien se llevó la peor parte. Aunque no había ninguna infidelidad por parte de David dentro del programa, sí recibió una noticia que no se esperaba.

"Me ha puesto los cuernos fuera", resumía ella al oír a David contándole a su compañero Borja que se había besado con Valeria, la tentadora VIP de la edición, fuera del programa.

María se puso muy nerviosa al oír la confesión de su novio. "Se lo dije, le pedí que me dijera la verdad", decía entre sollozos mientras sus compañeras intentaban consolarla. Según contó, ella estaba esa noche con él y le preguntó si había besado a Valeria. Él lo negó.

"No me lo merezco", repetía continuamente. "Valeria es un bicho", criticó una de sus compañeras a la tentadora, a la cual defendió María: "Ella no tiene culpa".

Sin embargo, había más sorpresas para María, dado que David no solo tonteó con Valeria en Villa Playa. También protagonizó imágenes de bailes y juegos eróticos con Zaira. "No hay conexión, se la quiere f... y punto", aseguró María.