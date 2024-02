Niko hace una petición tras ser castigado por Sandra Barneda en 'LIDLT': "No puedo estar sin ver imágenes"

La prueba del espejo entre Niko y Ruth en La isla de las tentaciones no fue todo lo gratificante que ambos esperaban. Sandra Barneda tuvo que llamarles la atención varias veces por saltarse las normas y castigó a la pareja sin ver imágenes en sus respectivas hogueras.

"Utilicé gestos y le dije que le amaba", se excusó el chico. "Si alguien ha hecho algo mal, he sido yo, no ella, y pido perdón", se disculpó con la presentadora y asumió la culpa de sus actos.

Pero Sandra no aceptó las disculpas. "Hasta en tres ocasiones tuve que decirte que no hablaras", le recordó Barneda. Tras ello, la presentadora le anunció a Niko que su castigo era no ver imágenes-

🔥 Niko pide una hoguera de confrontación con Ruth 🔥



🍎 #LaIslaDeLasTentaciones9

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/TyHk6jm1eg — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 28, 2024

El canario tomó una drástica decisión: "No puedo estar sin saber nada de ella, quiero una hoguera de confrontación". Sandra le recordó las normas, como que Ruth era libre de aceptar o no, y que si no lo hacía, ambos abandonarían.

En la villa de las chicas, cuando Sandra contó que uno de los novios había pedido una hoguera, todas hicieron sus apuestas. Todas menos Mariona, señalaron a Niko. "Intuía que podía ser él, nuestro bache siempre ha sido la distancia", señaló Ruth.