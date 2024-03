La divertida despedida de Sandra Barneda en la hoguera final de María y David: "No os lo toméis mal pero..."

María y David fueron los primeros en enfrentarse a la hoguera final durante el último capítulo de La isla de las tentaciones. La pareja que se conoció en el mismo programa en la pasada edición, cerraba un ciclo al poner su amor a prueba.

Zaira, la tentadora más afín a David, apareció por sorpresa en la tensa hoguera para aclarar el tema de los tocamientos íntimos, que ya adelantó semanas antes. "Eres una mentirosa", le atacó David. En las imágenes tampoco se vieron.

"Eres cobarde, si te pone cachondo y haces algo, que sea delante de todo el mundo", le dijo María a su novio muy enfadada, dado que había visto que en las imágenes David estaba muy cerca de la tentadora y se tapaba la cara con un cojín.

La pareja se reprochó mutuamente que no se valoraban el uno al otro. "Lo que yo he hecho es de valorarte, como tú te has portado, no", criticó la chica. Tras ello, vieron imágenes donde María jugaba con Álvaro. "Tú has hecho lo mismo que yo, pero con un chaval que es tu ex y con el que has acostado", la recriminó David.

A pesar de todo, los sentimientos afloraron durante la hoguera. "Lo he pasado muy mal, pero me he dado cuenta de que quiero estar contigo", aseguraba María entre lágrimas mirando a los ojos a su chico. "La quiero más de lo que pensaba y quiero ser feliz con ella, nos lo merecemos", respondía David.

La pareja abandonó junta La isla de las tentaciones por segunda vez en su vida -también lo hicieron cuando María era tentadora de David-, pero no sin una divertida despedida de Sandra Barneda: "No os lo toméis mal, pero espero no volveros a ver aquí".