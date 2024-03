El amor triunfa en 'La isla de las tentaciones' con Borja y Ana: "Quiero casarme con ella y que tengamos un hijo"

Si algo quedó claro durante la hoguera final entre Borja y Ana en La isla de las tentaciones, es que ambos estaban de acuerdo en que se habían puesto a prueba. Eso sí, no coincidieron en la forma de hacerlo, y ese fue el conflicto de la hoguera.

"Te has puesto encima de una tía en la cama, te has metido con ella en el jacuzzi, os habéis pasado hielos", le recriminó Ana enfadada, pero sin gritar, a su novio. "No veníamos a Disneyland", se excusaba él.

Borja también le echó en cara a su chica su acercamiento con Napoli. "En ningún momento me planteé que fuese a más, porque tenía en la cabeza a mi novio", explicó la chica. "Él es todo lo contrario a lo que te gusta", señaló Borja.

Eso sí, el enfado duró poco. Ambos se miraron a los ojos y no pudieron dejar de llorar. "Te amo", se repetían mutuamente. "Pensaba que estaba muy enamorada, pero lo estoy muchísimo más", le dijo la joven. "No me imagino una vida sin ti", añadió.

"Quiero casarme con ella y que tengamos un hijo", le confesaba emocionado el chico a Sandra Barneda. Ambos decidieron, así, irse juntos de La isla de las tentaciones, siendo la segunda pareja de la noche en salir reforzados de la dura prueba.