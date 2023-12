Tiempo de -más- cambios en Mediaset, donde no solo está viviendo un baile de programas en su parrilla, sino también de rostros y productoras, especialmente tras la ruptura definitiva del grupo con La Fábrica de la Tele, encargada de los desaparecidos Sálvame, Deluxe y Cuentos chinos, pero también de Viajando con Chester, Todo es mentira y Socialité, que cambiarán de empresa en enero. Aunque parece que no toda esta información ha llegado a sus presentadores, pues María Patiño ha reaccionado en redes sorprendida.

El contrato de la productora de Adrián Madrid y Óscar Cornejo terminará su vinculación con la cadena el 31 de diciembre, por lo que en enero llegarán sus programas renovados. Parece que los dos presentados por Risto Mejide podrían comenzar a realizarse por una productora llevada por él mismo, pero en el caso de Socialité, su producción recaerá en Fénix Media, cuyo propietario es, entre otros, Christian Gálvez.

Pero estos cambios no quedan ahí, pues parece que Mediaset quiere desvincularse de cualquier rostro que tenga una estrecha vinculación con La Fábrica de la Tele y, por ello, está barajando buscar un sustituto o sustituta para María Patiño y Núria Marín, presentadoras del programa. Y el nombre que más fuerte suena es el de María Verdoy.

Pero parece que la periodista y expresentadora de Sálvame no se ha enterado de esta información por el grupo de comunicación, sino por la prensa, algo que no le ha hecho ninguna gracia, tal y como deja ver en su perfil de X (Twitter).

"Mi mérito: saber que una vez más no me equivoco. Mi mérito: no depender del poder para seguir dando por saco", escribió en sus redes. "Estoy convencida de que alguien sabrá decir adiós".

Algunos usuarios parece que celebran esta marcha, y así se lo han hecho saber incluso mencionándola para decirle adiós, a lo que ella reaccionó: "No mi vida, hasta pronto... Bicho malo nunca muere".

"Estoy convencida de que alguien de Mediaset me informará de lo que se publica respecto a Socialité. Tiempo al tiempo", añadió, confirmando que sus jefes no la han informado.

Además, aprovechó para lanzar una pulla a la cadena y confirmando que no se va a rendir profesionalmente: "Yo estoy solo donde se me valora y lo mejor está por llegar".