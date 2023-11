María del Monte sorprende con una versión grupal de 'Cántame' y un alegato feminista en 'Dúos increíbles'

María del Monte es de esas artistas que nunca dejan de sorprender, y así lo hizo durante la noche del martes en Dúos increíbles, donde interpretó, junto a su grupo, 'Los surfieras', su icónica sevillana: Cántame.

Julia Medina o David de María eran más sencillos de imaginar cantando una sevillana, pero la incógnita estaba en la voz de Famous. "Yo a partir de ahí poco me queda por ver", bromeaba María. "Nunca habéis visto un negro con tanto arte cantando sevillanas", reía Famous.

El grupo consiguió hacer una versión espectacular de la sevillana, donde cada uno cantó un palo y todos juntos repitieron el estribillo las cuatro veces pertinentes. "Ole, ole, ole", ovacionó el público al final.

"Así se disfrutan las sevillanas, de la mano de la auténtica reina", exclamó el presentador, que recordó que María era "la persona que más discos de este género ha vendido en el planeta".

El alegato feminista de María del Monte

"Hubo gente que no quería que cantases sevillanas", le recordó Xavi a la artista. "Hubo un hombre que me dijo que una mujer no servía para cantar sevillanas", expuso María. "También se decía que no servíamos para el fútbol y somos campeonas del mundo", concluyó el alegato feminista.