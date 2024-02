Mar Flores estalla contra Santiago Segura en 'El Desafío': "A lo mejor te caigo mal"

La quinta gala de El Desafío deparó este viernes algún que otro momento de tensión con los jueces del programa cuando Mar Flores estalló contra Santiago Segura por darla siempre una baja puntuación. La modelo llegó a insinuar que a lo mejor era porque le cae mal al actor y cineasta español.

En el programa de este viernes, la modelo tenía que enfrentarse a Marta Díaz en una prueba que consistía en recorrer una pasarela de quince metros de largo que se encontraba a cinco metros de altura. Todo ello con unas gafas que les impedían ver por donde iban caminando.

A pesar del vértigo y del miedo que pasó, Mar Flores fue la ganadora del duelo al realizar el recorrido en menor tiempo que su rival, pero para Santiago Segura este reto solo mereció seis puntos, al igual que para Pilar Rubio. Juan del Val se mostró más benévolo y le otorgó siete puntos.

"Haga lo que haga siempre hay una persona que siempre me valora muy bajo, y no me parece justo", explotó la concursante.

Ante estas palabras, Roberto Leal le instó a que dijese a quien se refería y ella no dudó en contestar: "Santiago, tú siempre me puntúas mal. No pasada nada, a lo mejor te caigo mal, pero no pasa nada".

La replica de Santiago no se hizo esperar y afirmó sentirse "fatal" porque a él le caía "estupendamente, como todos" y le argumentó que le había puesto un seis al igual que Pilar, pero que solo le echaba a él la bronca. "Me dices que me caes mal porque esto es como 'el profesor que me tiene manía", dijo.