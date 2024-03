Manuel enfada a Carlos Sobera: "He venido a 'First Dates' a buscar a una mujer como la que tengo ahora para poder dejarla y coger otra"

Manuel volvió a First Dates este miércoles para volver a probar suerte en el amor, ya es que el donostiarra ya había acudido al restaurante de la televisión años atrás, sin éxito.

El hecho de no haber logrado conquistar a su pareja en el programa no le había supuesto tampoco ningún problema, según aseguró en su presentación.

"He tenido quince mujeres en los dos últimos años: venezolanas, colombianas, marroquíes, de Gabón… a mí las mujeres me gustan mucho y sé mucho del sexo. Me sé todo el abecedario del porno", admitió.

Manuel y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

Carlos Sobera fue el encargado de recibirle y acompañarle a la barra. El presentador quedó estupefacto cuando, tras preguntarle qué había venido a buscar al programa, el jubilado le contestó sin el más mínimo reparo.

"He venido a buscar una mujer como la que tengo ahora, para poder dejarla y coger otra", para después añadir que "tengo una relación en la que yo la invito a comer y luego, si hay que hacer el amor, pues hacemos el amor, porque yo soy muy fogoso".

"Me están entrando hasta sudores, tengo que irme, no me hables", fue lo único que acertó a decir el presentador antes de marcharse, visiblemente contrariado, a buscar a la entrada a la que sería la compañera de velada del divorciado.

Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

Hasta Matías Roure, el barman, decidió abandonar por un rato su barra, lo que Sobera excusó afirmando: "Últimamente, se me va de la barra cada dos por tres sin dar explicaciones y nos deja colgados a todos".

A continuación llegó Isabel, una jubilada zaragozana que, nada más ver a Manuel supo que no era, en absoluto, lo que ella tenía en mente: "Siempre me han gustado los hombres altos y él es un tapón. Es como un llavero para mí, lo aplasto. Además, lo veo muy viejo".

Isabel, en 'First Dates'. MEDIASET

A pesar de esa primera impresión decidió pasar a la mesa para cenar y, quizá, descubrir aspectos de su acompañante que le resultaran más atractivos.

Durante la velada los comensales compartieron datos de su vida. El donostiarra comentó que llevaba jubilado desde los 52 años, ya que había sido funcionario del Estado.

"Trabajé para el jefe del Estado, Francisco Franco", dijo, algo que no cayó tampoco bien en la zaragozana: "Yo soy antifranquista total. Mis abuelos eran republicanos y mi padre comunista. Odio a la gente de derechas".

Isabel y Manuel, en 'First Dates'. MEDIASET

Para descargar tensiones, el restaurante se convirtió en una pista de baile, pero ni con esas consiguió el divorciado algún punto positivo de su cita: "Es un desastre", afirmó ella.

Al final, Isabel reconoció que no tendría una segunda cita con Manuel: "No es mi tipo de hombre". El jubilado coincidió con su pareja de la noche, y tampoco quiso volver a verla: "Es simpática, pero no es mi estilo", concluyó.