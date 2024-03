Eddie, en 'First Dates': "Quería ser sacerdote, pero me echaron por ser gay"

"Si me tuviera que representar una canción sería Marinero de luces de Isabel Pantoja", comentó Eddie en su presentación en First Dates este martes.

Ya en la barra, el peruano le confesó a Carlos Sobera que "he dedicado el 80% de mi vida a Dios formando parte del coro de la iglesia, siendo catequista...".

Pero todos esos planes se vieron truncados: "Incluso quise llegar a ser sacerdote, pero me echaron por ser gay y me resentí mucho con la Iglesia, pero luego comprendí que Dios no es así, y que ellos solo son personas".

Eddie, en 'First Dates'. MEDIASET

Charlando sobre su pasado sentimental, Eddie admitió no haber tenido pareja nunca: "Pero sí es verdad que hubo habido una persona muy importante en mi vida, aunque falleció muy joven".

Su cita fue Adrián, que dejó claro en su presentación que era virgen. Nada más verle entrar por la puerta, Eddie tuvo claro que no era lo que estaba buscando: "No me ha gustado absolutamente nada. Le he visto y he sabido de inmediato que no era para mí".

El joven madrileño tampoco parecía muy impresionado con su pareja de la noche: "Físicamente no me despierta nada, no es lo que yo busco", admitió el comensal.

A pesar del desencanto inicial, ambos decidieron acompañar a Laura Boado a la mesa para conocerse un poco mejor y ver si, esa primera impresión tan poco positiva, podía cambiar.

Eddie y Adrián, en 'First Dates'. MEDIASET

La velada no auguraba tampoco nada bueno, ya que el primer tema de conversación que el peruano sacó para conversar fue la religión, algo realmente importante para él, pero en el que no coincidían en absoluto.

"A mí la religión me es indiferente, pero considero que no está de nuestra parte por nuestra condición sexual", dijo el madrileño. Charlando sobre relaciones pasadas, algo en lo que sí coincidían los dos era en no haber tenido nunca una pareja estable.

Aunque Eddie tenía claro que su compañero de mesa no era el indicado para ser su primera pareja: "Si Adrián fuera mi novio, ya le habría puesto los cuernos, seguro".

Y el peruano se justificó diciendo: "Es un inculto. Estoy seguro de que lo llevo al Museo del Prado y no tiene ni idea de los cuadros que está viendo".

Eddie y Adrián, en 'First Dates'. MEDIASET

Tampoco al madrileño le gustaba nada de su acompañante: "Mis colegas me dirían que es un friki que no pega ni con cola conmigo. Me parece un cuadro, un personaje".

En la decisión final y, sin ni siquiera esperar a que se les formularan la clásica pregunta de si tendrían una segunda cita, Eddie dejó claro que no estaba por la labor.

"No me ha gustado ni me ha llamado nada la atención. No quiero una segunda cita ni como amistad", reconoció el peruano. Adrián, por su parte, afirmó: "Pienso igual, me parece una persona súper incompatible conmigo".