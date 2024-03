La advertencia de Miguel a su cita en 'First Dates': "Si me quieres con 87 años, bien, y si no, tú te lo pierdes"

Manoli llegó este jueves a First Dates con 'oro' bajo el brazo para regalárselo a Carlos Sobera y a su cita: "Es aceite de mi pueblo", le explicó al presentador.

La jienense le contó al presentador del programa de Cuatro que estuvo trabajando de señorita de compañía de un teniente coronel en Madrid y aprendió mucho de educación.

A pesar de tener cinco hijos y una gran familia, Manoli se sentía cansada de estar sola. "Soy una mujer muy divertida y quiero a gente a su lado que esté contenta. A mí las penas no me gustan", reconoció.

Manoli y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Miguel, un frutero jubilado de Madrid que llevaba la chulería castiza hasta el extremo: "No me he perdido ni un baile de la capital. Lo hacía tan bien que los hombres me felicitaban", destacó.

El madrileño se mostró encantado de la elección que había hecho el equipo del programa con su pareja: "Es muy bella", admitió sobre su pareja de la noche.

Ya en la mesa, a la jienense le costó creerse que Miguel tuviera 87 años, así que él decidió sacar el DNI: "Si me quieres con 87, bien y si no, tú te lo pierdes".

Y aportó otro dato para intentar conquistarla: "A mi edad, acabo de dejar de fumar, si palmo, me voy al otro barrio más sano", le contó el madrileño a Manoli.

Miguel y Manoli, en 'First Dates'. MEDIASET

El frutero estaba encantado con su cita: "Me gusta todo de ella, hasta los andares". Ambos coincidieron en que eran viudos y que, desde que fallecieron sus parejas, no habían tenido otras.

"Estoy sin echar un polvo, con las ganas que tengo...", dijo él, mientras que ella le contestó: "El sexo no era tan importante, llevo sin hacerlo dos años. Nos consolaremos con el aceite de oliva".

El madrileño intentó besarla, pero la jienense le frenó, y prefirió bailar con él un bolero de Julio Iglesias que comenzó a sonar en el reservado del amor.

Miguel y Manoli, en 'First Dates'. MEDIASET

Al final, Miguel sí que quiso tener una segunda cita con Manoli porque "parece la Venus de Milo. Es la mujer que ha entrado en mi corazón sin llamar al timbre", admitió el madrileño.

Tras escucharle, le llegó el turno a la jienense, que también deseó volver a ver al comensal "para conocerlo mejor, pese a la distancia que nos separa, que estamos muy lejos".