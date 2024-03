Esperanza le pone a Juan, su cita en 'First Dates', una condición para volver a quedar: "Se tiene que poner a dieta"

"Me separé hace un año, después de cincuenta y tantos años de matrimonio. Lo tenía que haber dejado mucho antes, pero no lo hice por mis hijas, he pasado mucho...", admitió Esperanza en su presentación en First Dates este lunes.

A su entrada en el restaurante fue recibida por Carlos Sobera, a quien que le contó que había acudido al programa animada por su hija: "Desde que me he separado no he quedado con ningún hombre".

Y la razón era que "los que tengo alrededor no me gustan, son muy mayores. No pido nada del otro mundo, un hombre bueno y respetuoso. Yo no soy Sofía Loren y tampoco busco un Alain Delon", reconoció.

Esperanza, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Juan, un hombre de campo de Badajoz que, tras saludar a todo el equipo y asegurarles que ve el programa todas las noches, reparó en Esperanza: "Tiene semblante de buena persona y a mí me importa el interior", afirmó el jubilado.

Por su parte, la comensal no pareció muy impresionada con su pareja de la noche: "Tiene mucha barriga, me hubiera gustado alguien más alto y más delgado", confesó en secreto a las camareras, aunque no cerró del todo las puertas al amor, y decidió pasar a la mesa para conocerse mejor.

Juan, en 'First Dates'. MEDIASET

Durante la velada, los comensales compartieron sus vivencias y momentos muy duros a los que habían tenido que enfrentarse a lo largo de su vida, como el fallecimiento repentino de la hermana de Juan, con la que convivía, o la reciente separación de Esperanza.

Ambos coincidieron en que nos les gustaba la soledad y que necesitaban a su lado una persona sencilla y de buen corazón. Poco a poco, según fueron descubriendo cosas el uno del otro, la conexión se hacía más y más evidente.

La decisión final no tardó en llegar. A la pregunta de si tendrían una segunda cita juntos, los dos asintieron: "Tiene muy buen corazón, es sincera y educada y la belleza está por dentro", afirmó el agricultor

Esperanza, por su parte, señalo que "también quiero una segunda cita, pero voy a poner a Juan a dieta, a comer verdura, cosas a la plancha y a caminar, así perderá pierdes los kilos que le sobran".