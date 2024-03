Manuel Díaz 'El Cordobés' habla sobre el reencuentro con su padre: "Hemos perdido algo que no vamos a recuperar"

El torero, Manuel Díaz 'El Cordobés', fue el invitado de Albert Espinosa en El camino a casa durante la noche del martes en La Sexta. El diestro y el guionista recorrieron la infancia de Manuel haciendo un recorrido desde el colegio hasta su casa de la infancia.

Sentados en una plaza, El Cordobés recordó a su padre, el también torero, Manuel Benítez 'El Cordobés': "Me he sentado aquí mil veces soñando reencontrarme con mi padre, y ahora lo he conseguido".

Manuel protagonizó un bonito reencuentro con su padre biológico poco tiempo antes, donde, 54 años después, se le reconocía como hijo. "Una frase que significa y resume todo es: los sueños se cumplen", le comentó el torero al presentador por este hecho.

"Ha sido como una necesidad vital, no solo para mí, sino también para él que encontró a su hijo", añadió emocionado el torero. "Hemos perdido algo que no vamos a recuperar, el tiempo, que se nos ha ido de las manos", lamentó.

Albert Espinosa le afirmó a su invitado que se había convertido en torero para que su padre le viera. "Y porque se llevaba mucho", bromeó Manuel Díaz, que no dejó de lado su sentido del humor en el episodio.