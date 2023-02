Manuel Díaz 'El Cordobés' habla sobre la herencia de su padre: "Nunca se me ocurriría llevarme un duro"

Este año será la última temporada como torero en activo para Manuel Díaz 'El Cordobés', que está aprovechando sus apariciones públicas para hacer balance de su carrera profesional. Sin ir más lejos, esta semana, el diestro asistió en Sevilla a las 'XXI Lecciones Magistrales' sobre tauromaquia, donde también ha hablado de su padre, Manuel Benítez 'El Cordobés', con quien se ha reconciliado tras años de rechazo e indiferencia por parte de su progenitor, que durante mucho tiempo incluso le negó la paternidad.

"No tengo rencor. Los reconocimientos de los demás no son tan importantes, yo si me reconozco quién soy. Me siento querido, respetado, muy realizado", ha asegurado en declaraciones que recoge el diario ABC.

Respecto al dinero cosechado por el torero Manuel Benítez durante su exitosa trayectoria, Díaz ha sido muy claro al manifestar que "nunca en la vida se me ocurriría llevarme un duro de ese hombre. Yo sí sé lo que cuesta ganar el dinero para que nadie te lo quiera quitar", ha opinado.

En este sentido, El Cordobés ha admitido lo mucho que le costó hacerse un hueco en su profesión: "Me he tirado una vida entera convenciendo a la gente que creyera en mí. Lo bonito de esta vida es el camino y ante lo evidente".

Por ese motivo, al cerrar este año ese "ciclo" de su vida como torero "engloba todo esto, el agradecimiento, es un premio que me doy yo después de mi lucha, de la rehabilitación", ha defendido.

Sobre el reciente acercamiento con su padre, se ha mostrado optimista al manifestar que "todavía nos queda tiempo. Hay cosillas, todo en su tiempo y despacito", ha valorado. Para el torero, "lo más bonito en esta vida es que los dos sabemos algo que es muy importante: él sabe que si me llama yo voy, y yo sé que si me llama, yo voy", ha zanjado.

No es la primera vez que Manuel Díaz habla públicamente de esa reconciliación. El año pasado desvelaba que había sido una llamada la que había propiciado esa aproximación y supuso un cambio en la conducta de su progenitor. "Ahora sí que creo que la vida nos está dando una oportunidad muy bonita", declaró entonces.