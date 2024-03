Rocío Carrasco confiesa qué haría con tres lingotes de oro: "Para mí el lujo es no necesitar dinero"

Tres lingotes de oro, eso era lo que estaba en juego, de manera metafórica, en la prueba de autor de Bake Off: Famosos al horno. Los concursantes debían replicar la icónica tarta Red Velvet y su forma de lingote.

"¿Qué harías tú con los lingotes de oro si fueran reales?", le preguntó Paula Vázquez a Rocío Carrasco mientras esta cocinaba su postre con optimismo. "Guardarlos", respondió firme la hija de Rocío Jurado. "Para mí el lujo es no necesitar dinero", añadió.

Además, confesó cuál era su mayor lujo: "Estar en mi casa viendo una peli con mi marido, y con una pizza hawaiana, con piña". Tras la confesión, continuó manos a la obra son su tarta.

"Que no se diga que no lo he intentado", realzaba en privado la colaboradora televisiva, que aseguraba que el postre le estaba quedando mu bueno. Aunque el jurado no opinó lo mismo en la cata posterior, donde casi todos los postres estaban desmoronados.

Eva Arguiñano señaló la Red Velvet de Rocío Carrasco como la "menos conseguida". Eso sí, Paco Roncero señaló lo positivo: "El bizcocho está bastante rico, pero tiene poco relleno". Por su parte, fue Blas Cantó quien ganó la prueba.