Terelu Campos reflexiona sobre su paso por 'Bake Off': "Apareció cuando más lo necesitaba"

Tras finalizar su aventura en Bake Off España, Terelu Campos ha vuelto de nuevo a su espacio habitual en la revista Lecturas. Así, la tertuliana ha actualizado su blog, Lo que nunca conté, en el que ha hecho un repaso no solo de cómo ha vivido el concurso, sino de los primeros dos meses del 2024.

La andaluza no puede estar más contenta con las experiiencias vividas en el espacio de TVE. Como así ha asegurado, ha sido una de las "más estupendas" que ha tenido lo que lleva de año y finales de 2023, y gracias a ello ha vuelto a redescubrir su gran pasión, "hacer televisión".

"Cuando uno cree que lo ha hecho casi todo, de pronto ve que hay cosas que no ha hecho en su vida. Siempre me gusta conocer e ilusionarme en mi trabajo. Eso es lo bueno, por ello me siento una privilegiada, por hacer lo que creo que sé hacer y que me gusta", ha explicado.

Terelu en 'Bake off'. RTVE

Por eso, aunque ha vivido mucho "miedo" por no ser capaz de darlo todo, lo cierto es que se siente contenta con su trabajo. Su gran problema, como así ha explicado, era la autocensura que ella misma se impone a la hora de hacer su trabajo y, por eso, no ha sido capaz de relajarse tanto como le hubiera gustado.

Aun así, ha querido agradecer al "equipazo" del programa que "apareció cunado más lo necesitaba": "A principios de diciembre, casi en plenas Navidades, empezamos a grabar. Yo necesitaba ese apoyo psicológico y era el no pensar. Tener mi mente ocupada durante tantas semanas y en plena época navideña fue, sin lugar a dudas, una grandísima medicina para mí".

"De ahí me llevo, no solo una experiencia increíble, absolutamente recomendable para todo el mundo, sino que me llevo amigos, que yo creo que es lo más importante", ha narrado muy orgullosa, pero sin negar “el sufrimiento” que también ha vivido. Especialmente por cambiar por completo los horarios hasta el punto de tener que tomar pastillas para dormir.

De esas grandes amistades que se lleva, sin duda, la que más destaca es a Rocío Carrasco, su "debilidad": "Me ha gustado mucho estar contigo y sentirte cerca todos los días. ¡Qué trabajadora y qué responsable eres!". Aunque, también ha querido agradecer a equipo de trabajo, desde el equipo de estilismo, pasando por los regidores, los cámaras y demás miembros, todos han tenido un espacio en el blog de Terelu.

Aunque, también ha querido lanzar una crítica a quienes han usado sus palabras para "arremeter contra Masterchef": “Mi relación con Pepe Rodríguez, con Jordi Cruz y con Samantha Vallejo-Nágera es impecable, pero me toca las narices que mis buenas palabras a los jueces reposteros hayan sido utilizadas, repito, por otros, para echar mierda sobre un grandísimo equipo. No solo estoy orgullosa de formar parte de la familia de MasterChef, sino que repetiría ciegamente si mañana me llamasen.”

Por último, ha dedicado el final de su entrada Marta Sánchez. Como así ha explicado, recientemente ha escuchado el pódcast de Vicky Martín Berrocal, en el que ella y la cantante pudieron hablar. Para Terelu, Marta es "una mujer muy especial" y por eso ha querido dedicarle unas bonitas palabras.

"Marta se flagela mucho y en eso me identifico mucho con ella. Me gusta que sea capaz de sacar sus inseguridades, que la gente crea que no es una diva y sí lo es, es porque su trabajo es magnífico en la canción. Su voz es increíble y eso la convierte en diva en su profesión", ha asegurado. Por eso, sabe perfectamente las inseguridades que ella también pueda llegar a vivir.

"El día que yo salí con un hombre con deportivas y sin tacones, también me cambió la vida, porque al final, ni somos tan fuertes como aparentamos, ni somos tan seguras como creéis. Estamos más llenas de miedo de lo que pensáis", ha sido su reflexión final.