Rocío Carrasco y Terelu Campos recuerdan cuando que las reconocieron en otros países: "Mira la Rociito haciendo el cabra"

Los famosos de Bake Off compartieron sus recuerdos sobre sus mejores viajes. Incluso la presentadora, Paula Vázquez, se atrevió a recordar su viaje a Galicia junto a unas amigas.

Ana Boyer relató su viaje a Australia con sus padres: "El último día tuve apendicitis, pero fue mi viaje favorito". Rocío Carrasco, por su parte, se trasladó en su memoria hacia Nueva York. "Empezó a nevar y pensé que lo tenía que vivir", explicó.

"Pensé que nadie me conocía, así que podía hacer lo que me daba la gana", aseguró. Se despidió de su madre, Rocío Jurado, y fue a saltar bancos y correr por la nieve de la ciudad. "De pronto escuché a una mujer y dice: 'mira la Rociito haciendo el cabra", contó entre risas.

A Terelu Campos también la reconocieron en el extranjero, como ella rememoró: "Había como 5.000 personas y me tocó al lado una chica de Barcelona que me dijo Terelu, y yo pensé que no podía ser".

Por su parte, Patxi Salinas afirmó que un par de chicas le pidieron hacerse una foto en Maldivas: "Se pensaron que era Nacho Cano y hasta les firmé un autógrafo". A Paula Vázquez también la confundieron. "Entré en un pueblo donde había un bar y una furgoneta con mi cara, y me dijeron que era Belén Rueda", reía la presentadora.