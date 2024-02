Este lunes, TardeAR ha sorprendido con una nueva colaboradora estrella para el programa: Anabel Pantoja, quien, con este nuevo puesto, vuelve a trabajar en un programa diario de Telecinco.

La sobrina de Isabel Pantoja decidió dejar Sálvame antes de entrar a participar en Supervivientes 2022. Desde entonces, se la ha visto en platós de debates, pero sobre todo en redes sociales, donde se ha forjado una carrera como influencer.

De hecho, Anabel Pantoja cuenta con 1,8 millones de seguidores. Y precisamente esta faceta de la sobrina de la tonadillera es la que explotará en el espacio de las tardes de Telecinco.

Anabel ha dado las gracias "por la oportunidad": "La gente dirá que qué hago aquí. Pues sobre todo trabajar, que me acabo de comprar una casa y hay que pagarla".

Así, ha detallado: "A mí lo que me gusta hacer es contar a través de mis redes mi realidad. Si me roban el bolso, lo cuento y digo por dónde ir para que no te lo roben". "Quiero trasladar aquí lo que cuento en mis redes, y quiero, de vuestra mano, compartirlo con vosotros", ha explicado Anabel junto al resto de colaboradores.

TardeAR le ha enviado el primer reto a Anabel, y tendrá que visitar el buffet de comida más grande del mundo, el cual se encuentra a Narbona, Francia. Tras comer allí, tendrá que contar su experiencia en el programa de Ana Rosa.