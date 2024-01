Carlo Costanzia Flores, hijo de Mar Flores y Carlo Costanzia di Costigliole, concedió una demoledora entrevista hacia sus padres en el programa ¡De viernes!, donde abordó sus traumas desde la infancia.

Las declaraciones del joven han llevado tanto a su madre a mandar un comunicado por redes sociales como a su padre a pronunciarse de lo ocurrido. Y es que Carlo Costanzia padre se habría comunicado a través de Makoke, algo que puso en duda Laura Matamoros y que posteriormente ha negado el protagonista.

"Creo que es un poco feo hablar de temas ajenos cuando hay mucho que mirar en uno mismo", defendió Laura Matamoros, prima de Carlo Costanzia, contra Makoke. Además, también aseguró que su padre, Kiko Matamoros, "no le ha contado prácticamente nada a esta mujer" y acusó a la azafata de solo "calentar la silla" en los platós.

La colaboradora de Así es la vida ha presentado las pruebas en el programa que muestran que contó con la aprobación de Carlo Costanzia padre de retrasmitir sus palabras, pero, además, también ha contestado a la hija de su exmarido.

Dirigiéndose directamente a Laura Matamoros, Makoke le ha contestado: "Tu dices que tu padre no me ha podido dar bastante información, y sí me ha dado. Y, aparte, yo estaba trabajando en esta casa cuando Mar Flores conoció a Carlo".

En cuanto a que cuestione su profesionalidad, la exmujer de Kiko Matamoros le ha indicado: "Yo me dedico a hacer mi trabajo, que es dar la información que pueda o aportar lo que pueda en los programas que me contratan".

"Además, Laura, te aconsejaría que vieras los programas, porque yo de tu primo no he dicho absolutamente nada malo. Simplemente he dicho que es una victima y muy generoso de reconocer su postura", ha proseguido la malagueña.

"Mírate los programas y no dejes que envenenen", le ha insistido la colaboradora de Así es la vida, expresando que con ella quiere "cordialidad". "No entiendo este ataque", ha manifestado Makoke.