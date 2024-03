Supervivientes 2024 desveló en Conexión Honduras este domingo que Laura Matamoros era nueva concursante del reality. Y, en su saltó desde el helicóptero, lanzó una mensaje para Makoke.

La hija de Kiko Matamoros gritó: "¡Makoke a la calle!". Esta frase viral las últimas semanas sobre la colaboradora de Telecinco no fue bien recibida por su protagonista, presente en plató.

Y es que, aunque la malagueña ha abrazado el meme siendo partícipe de él, su inestable relación con la hermana de su hija Anita le hizo sentirse ofendida cuando fueron pronunciadas estas palabras. Así, se emocionó en Conexión Honduras.

No obstante, pese a mostrarse muy dolida, este lunes Makoke ha suavizado su reacción al ver las imágenes en Así es la vida: "Casi sigo sin entenderlo, pero bueno, yo si estuviese en ese helicóptero de la última persona de la que me acordaría sería de Laura".

"Me lo voy a tomar con humor. Ella creo que en sus redes sociales ha puesto que era con ironía y humor, y no intentaba hacer daño", ha expresado la colaboradora.

Así, la malagueña ha dicho que su prioridad es su hija Anita Matamoros: "Es lo más importante que tengo, y por ella ojalá todo se quede aquí, como una gracia".

Su posible participación en 'Supervivientes 2024'

Por otro lado, Makoke ha señalado: "Una de las cosas que dijo [Laura] que yo quería recalcar es que dijo que yo me muero de envidia de tirarme de ese helicóptero".

Así, ha revelado: "Yo sí que mantuve conversaciones con la productora de Supervivientes, y le dije que no lo descartaba, pero que estaba en un año muy bonito".

"Estoy en un momento superdulce, porque llevo nueve meses con mi pareja y me iba a costar mucho separarme de él. Y ahí se quedaron las conversaciones", ha asegurado Makoke.

"Me han ofrecido muchos años ir a Supervivientes y no me he tirado de ese helicóptero porque no he querido", ha expresado. Así, ha dejado claro que ha sido su decisión no participar en el reality.