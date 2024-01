Atemorizados por un vecino en Elche: "Tenemos vigilantes de seguridad por las noches porque nos agrede diariamente"

Cuando nos mudamos a una vivienda no podemos saber qué tipo de vecinos nos van a tocar y, como en todos los casos, hay ocasiones en las que tenemos la peor de las suertes. Esto es lo que les ocurrió a Nick y Anna, residentes en Elche.

Este miércoles, Vamos a ver se ha trasladado a la comunidad valenciana para conocer el caso de un vecino pirómano que tiene atemorizados a todos los habitantes que viven a su alrededor. Mar Guerrero, periodista del matinal, ha conseguido hablar con los dos afectados.

Nick y Anna viven un auténtico infierno en su propia casa. Todo comenzó en abril, cuando su vecino comenzó a aprovechar cualquier momento para insultar y agredirles por cualquier motivo. Arranca la valla, corta sus árboles e, incluso, ha llegado a incendiar su propiedad. Pese a que el acusado cuenta con 30 denuncias, algunas de ellas con órdenes de alejamiento, no ha cesado su actividad delictiva.

Asimismo, este miércoles, el agresor ha acudido a los juzgados de Elche para declarar por uno de los casos. Nick y Anna han explicado al programa de Telecinco cómo ha ido la vista: "Fatal. El primer susto que teníamos es que, cuando estábamos esperando, vino nuestro vecino con las esposas y se encaraba con la propia Policía. Nos daba miedo".

"Tenemos vigilantes desde el incendio. Vale un dineral y es lógico porque deben estar por las noches en nuestra casa. A las 5:00 horas él empieza a cortar nuestra valla. No sabemos qué medidas tomar porque todas las cautelas que están en vigor no sirven. Él entra y me pega en la cara. Su manera de actuar nos da mucho miedo", han sentenciado los afectados, que esperan como agua de mayo una solución para poder continuar con sus vidas.