Los organizadores de Eurovisión 2024 vuelven a rechazar otra canción de Israel

Después de no aceptar su primer tema presentado, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha rechazado Dancing Forever, la segunda canción que Israel ha presentado para Eurovisión 2024.

Así lo publica Ynet, medio israelí que informó de que la televisión pública del país presentó este nuevo tema, que también ha sido echado para atrás por el festival.

Según el portal, algunos de los versos de Dancing Forever (Bailando para siempre) son "dime el ritmo porque mi alma aún está abrumada", "la esperanza no se detiene, solo extiende sus alas", "llévame al camino correcto, no hay más tiempo y no puedo equivocarme", que no señalan directamente a la guerra en Gaza pero que podrían hacer referencia al ataque de Hamás el 7 de octubre.

Israel eligió a comienzos de febrero a su representante, Eden Golan, sin embargo, no tenían todavía canción, pero tenían claro el mensaje que debía contener. "Tenemos que elegir un tema que refleje nuestra situación y muestre al mundo que estamos aquí para permanecer", defendió Hanson, jurado de la preselección israelí.

Por ello, inicialmente plantearon October Rain (Lluvia de octubre), un tema que la UER rechazó por ser "demasiado político". Y ahora, han vuelto a decir "no" a otra canción, decisión que está haciendo mella en sus ánimos.

Tal y como aseguran al citado medio fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, este rechazo aumenta el "pesimismo" entre los responsables de la candidatura, aunque están intentando "encontrar una solución".

Estas negativas llegan después de que la UER recibiera un aluvión de quejas, tanto de eurofans como de países, letristas y artistas, por la participación del país en Eurovisión 2024. La organización de Eurovisión declaró que en el festival "compiten artistas y cadenas de difusión, no gobiernos", pues es un "evento apolítico", motivo por el que habrían rechazado ambas canciones.

Sin embargo, los argumentos fueron también muy criticados, pues en 2022 expulsaron a Rusia el mismo año en el que invadieron Ucrania. Aun así, se defendieron asegurando que "los operadores rusos habían sido suspendidos" por "las violaciones persistentes de sus obligaciones como miembros de la organización y la violación de los valores del servicio público". "La relación entre KAN (Radiotelevisión pública israelí) y el gobierno israelí son drásticamente diferentes", añadieron en un comunicado.