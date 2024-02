Eurovisión reitera que Israel podrá participar en el festival y dice que su caso es "drásticamente diferente" al de Rusia

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) cierra filas en torno a Israel. El país hebreo, según la institución, "cumple todas las reglas" para participar en Eurovisión 2024 y su caso es "drásticamente diferente" al de Rusia, que fue expulsada de la edición de 2022 por la invasión de Ucrania.

Así lo ha comunicado este jueves el director de la organización, Noel Curran, en una carta recogida por el diario británico The Guardian. "El Festival de la Canción de Eurovisión es un evento musical no político y una competencia entre televisiones públicas integrantes de la UER. No es una competencia entre gobiernos", señala.

La ratificación de la institución llega unos días después de que varios europarlamentarios progresistas exigiesen al Parlamento Europeo que interviniese para vetar a Israel del festival, que se celebrará en mayo en Malmö (Suecia), por la guerra en Gaza.

De esta manera, la UER insiste en lo que lleva semanas repitiendo: Eurovisión es un evento "apolítico", y con respecto a quienes en los últimos días le han recordado que en 2022 Rusia fue expulsada del festival por invadir Ucrania, Curran ha defendido que "los operadores rusos habían sido suspendidos de la UER debido a las violaciones persistentes de sus obligaciones como miembros de la organización y la violación de los valores del servicio público". "La relación entre KAN y el Gobierno israelí", ha continuado, "son drásticamente diferentes que las que existen entre los operadores rusos y el Estado".

La revisión de las canciones de Israel

De manera paralela, la UER ha pedido revisar la letra de la canción que Eden Golan, la representante de Israel en Eurovisión, va a llevar al festival. Según medios israelíes, el comité profesional encargado de la selección tiene dos canciones candidatas.

La noticia trasciende apenas unas horas después de que Eden Hanson, jurado profesional de la preselección de la radiotelevisión pública israelí, dijese que la canción de Golan "necesita contar la historia y la narrativa de Israel". "Tenemos que elegir una canción que refleje nuestra situación y muestre al mundo que estamos aquí para permanecer", señaló este miércoles.