La Aitana más internacional: de Los Ángeles a brillar en el Festival de Sanremo

Aitana ha comenzado por todo lo alto este 2024 y, si hace unas semanas acudía a un partido entre los Lakers y los Chicago Bulls en Los Ángeles y se convertía en una de las protagonistas del evento, este viernes se ha subido a cantar al escenario del Festival de Sanremo, de la mano de su amigo Sangiovanni, para cantar a dúo una versión italoespañola de Mariposas.

Aitana ha aparecido en la televisión italiana como una de las invitadas de la cuarta serata de la 74 edición del Festival de Sanremo, en la que los 30 participantes deben proponer una versión de una canción italiana o internacional acompañados de otro artista invitado. La española aceptó la invitación del cantante Sangiovanni para interpretar a dúo Farfalle, la canción que él mismo presentó en el festival de 2022, con la que consiguió posicionarse en quinto lugar, y que versionó con Aitana unos meses después bajo el título en español de Mariposas.

Sangiovanni y Aitana han sido los encargados de abrir la gala con la versión de Farfalle, tanto en italiano como en español, sonada por la orquesta de Sanremo, e incluso la de San Clement de Llobregat se ha atrevido a cantar una parte del estribillo en italiano.

Aitana y Sangiovanni cantan a dúo una versión italoespañola de 'Mariposas' en el Festival de Sanremo. LAPRESSE

Tras ello, los dos artistas han hablado en los micrófonos de Rai Radio 2, la radio oficial del Festival, y preguntada por cómo ha sido su primera vez en Sanremo, ha contestado en un perfecto italiano que estaba muy feliz de estar allí y, entre risas, que era la única frase que sabía decir.

Además, el artista italiano ha involucrado a la española en el Fantasanremo, un juego paralelo al Festival en el que se crean equipos compuestos por cinco concursantes que van ganando puntos en función de lo que hagan sobre el escenario mientras están cantando. En esta ocasión, la cantante le ha consultado al presentador Amadeus si podía abrazarle, lo que son 10 puntos. Además, antes de abandonar el escenario Sangiovanni ha hecho con sus manos el gesto de la Comunidad Global de Enfermedades Raras que valía 20 puntos y que Aitana ha querido imitar.

El cantante italiano ha querido agradecer de esta manera a la cantante de OT 2017 la colaboración de ambos nacida en 2022, que le permitió darse a conocer en España, y por ello le ha devuelto el favor, tal y como escribió en su cuenta de Instagram: "Me diste la posibilidad de darme a conocer en otro país y a quien no escucha la música italiana y nunca te lo he agradecido lo suficiente. Es un honor tenerte en el escenario conmigo en Sanremo. Estoy seguro que todos los italianos que todavía no te conocen se darán cuenta de la estrella que eres".

El sencillo fue un éxito en Italia, donde su versión original ha logrado el quinto disco de platino con más de 500.000 copias vendidas, mientras que la versión en castellano cuenta con seis discos de platino y se convirtió en una de las canciones más sonadas del 2022 en España. Durante la entrevista posterior a la actuación, Aitana ha asegurado que lo que más le gustaba de ella era su "versión en italiano".

Del Festival de Sanremo a Eurovisión

El Festival de Sanremo es el evento musical más importante del año en Italia y, durante semanas, sus canciones dominan las radios y los programas de televisión del bel paese. Asimismo, el certamen traspasa las fronteras del país transalpino, pues muchos eurofans siguen las cinco galas porque el ganador, siempre y cuando acepte, es el elegido para representar a Italia en Eurovisión.

El ganador se dará a conocer en la última gala de este sábado y Angelina Mango con La Noia (El aburrimiento) y el napolitano Geolier con I p’ me, tu p’ te en dialecto (Yo por mi, tu por ti) son los mejor posicionados en la clasificación para hacerse con el león de oro y el billete para Malmö.

En España, la competición goza de gran repercusión y ya la primera gala del pasado martes llegó a ser trending topic en Twitter. Además, la final de este sábado se podrá seguir a través de la plataforma RTVE Play.

En la presente edición participan artistas conocidos por el público español como Ricchi e Poveri, famosos por éxitos como Será porque te amo o Mamma Maria; Il Volo, el trío compuesto por dos tenores y un barítono que quedó tercero en Eurovisión 2015; Nek quien se hizo popular con la canción Laura no está o Mahmood, quien ya ha participado dos veces en el festival europeo y se dio a conocer en 2019 con Soldi y su segundo puesto en Eurovisión.

Aitana no es la primera española que se sube al escenario del festival de la canción italiana. La participación más reciente se remonta al 2022, cuando la malagueña Ana Mena compitió con la canción en italiano Duecentomila ore, quedando en penúltima posición.

Aún así, quienes cuentan con el honor de haber sido los primeros artistas españoles en estar presentes en una edición de Sanremo son Los Bravos. El grupo participó en 1967 con la canción Uno come noi. Después, artistas como Mocedades, Bertín Osborne o Las Ketchup siguieron la estela del grupo de rock y probaron suerte en 1973, 1983 y 2004, respectivamente.