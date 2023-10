Los grandes programas de televisión nocturnos de EE UU regresan después de la huelga de guionistas, que ha durado meses

No sólo las series y las grandes producciones de Hollywood sufrieron la huelga de guionistas de EE UU, también fue el caso de los grandes y más famosos programas nocturnos del país, que vieron cómo sus guiones se quedaban en blanco durante meses.

Ahora, tras un acuerdo de los sindicatos de guionistas con la patronal, los grandes espacios de entretenimiento han regresado también. Stephen Colbert, de The Late Show with Stephen Colbert en el canal CBS, presentó un delfín; Jimmy Fallon, conductor del programa de televisión The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, de la NBC, abrió con una obra musical y un supuestamente deprimido Jimmy Kimmel, de Jimmy Kimmel Live!, de la cadena ABC, se tumbó en un diván con un terapeuta al que interpretaba Arnold Schwarzenegger.

"Se siente bien estar de regreso", dijo Colbert a la audiencia en el Teatro Ed Sullivan en la ciudad de Nueva York, donde graba su programa.

Por su parte, Colbert abrió su programa como un capitán barbudo en un barco en el océano. En un momento dado, un delfín le informó de lo que se ha perdido: "¿De verdad está saliendo con Travis Kelce?", le preguntó.

"¡Estamos de vuelta!" decía la web de Jimmy Kimmel Live antes del programa del lunes en la ABC, que contó con Schwarzenegger.

Para hacer humor con la larga huelga, Kimmel yace en un sofá hablando con Schwarzenegger y le dice: "Esta huelga ha durado tanto que no sé si volveré". Y claro, Schwarzenegger le responde como en Terminator: "Volverás".

Fallon por su parte, aseguró que todos en su mundillo estaban emocionados de ver regresar a los presentadores nocturnos. "Hoy mi papá me llamó y me dijo: 'Finalmente puedo ver a Kimmel otra vez'", bromeó Fallon.