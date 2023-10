La rajada de David Valldeperas, exdirector de 'Sálvame', sobre el final del programa: "Había un golpe de Estado y lo ejecutaron"

El que fuera exdirector de Sálvame, David Valldeperas, acudió como invitado a Querido Hater..., un pódcast exclusivo en Podimo, donde habló largo y tendido del final de Sálvame, así como de su época dorada y los momentos y colaboradores más polémicos.

El director de Sálvame durante más de diez años negaba para empezar que se llevara a los colaboradores al límite. "Lo que nosotros hacíamos era un espectáculo y a veces se sufre. Mi tarea es dar lo mejor para que la gente se quede enganchada al sofá, se divierta y se olvide de todo. Y si para eso hay gente que tiene que llorar, pues se llora. Son profesionales", se justificaba Valldeperas.

"Sálvame lo veía todo el mundo a pesar de no reconocerlo. Si yo te contara gente que me he encontrado, que me ha sorprendido mucho que vieran el programa...", decía el exdirector, que aseguraba que una ministra le dijo que Sálvame era "su kit kat del día. Ella me daba las gracias porque era su manera de evadirse para poder seguir adelante".

Valldeperas aseguraba que un excolaborador de Sálvame fue su mayor decepción. "Me llevé una decepción muy grande. Él estuvo mucho tiempo, era una persona que conoce este mundo a la perfección y no entiendo lo que le ha pasado", decía. Esa persona, mostró, según Valldeperas, "desprecio" al hablar de sus excompañeros, "intentando dañar lo que él sabe perfectamente que es un trabajo durísimo y lo ha hecho de manera pública, y sobre todo porque esa persona conoce la cocina de este programa y de este mundo. Se ha dedicado a esparcir mucha mierda alrededor de un programa que le hizo crecer y ganar mucho dinero".

Consumo de sustancias

El presentador del podcast, Malbert, le preguntaba si algunos colaboradores "esquiaban", probablemente como sinónimo de consumir cocaína y si iban así al plató y cómo se gestionaba eso. "Yo creo que, si ha habido alguien que ha estado en directo esquiando, en el momento que ha perdido el control se le ha sacado del plató", explicaba Valldeperas.

Se hablaba inmediatamente después de una de las colaboradoras estrella. "Belén Esteban entraba y salía, yo creo que estaba muy controlado. Belén en su mala época, podía tener una tarde una explosión y lo primero que hacía era arrancarse el micro e irse", dice David Valldeperas.

El exdirector rajaba también contra Paz Padilla, que fue presentadora de Sálvame. "Se nos rompió el humor. No tengo ningún problema en hablar de Paz. Ella dejó de pasárselo bien en el programa, empezó a tener relaciones tensas con algunos colaboradores y dejó de ilusionarse con Sálvame", revela el entrevistado. "Hubo un episodio que a mí me desencantó. Ella creía que soy parte de sus enemigos y no es verdad. Yo hice algo con toda la buena intención, a ella le llegó algo no exacto y consideró que no me había portado bien con ella, hizo un acto y obviamente supo que se había equivocado", aseguraba Valldeperas. "Yo pensaba que me tenía más cariño. Visto lo visto, seguramente era un cariño por interés", espetaba.

El final de 'Sálvame'

David Valldeperas afirma haberse enterado del fin de Sálvame "como el resto de España, por la prensa". Era un viernes, "a las siete yo me iba y al salir me envía la redacción la noticia que había salido, con fecha y todo. Y pensé que era una fake news, pero tenía demasiados detalles y al leer el texto envié un mensaje a los productores. Había estado con ellos por la mañana y entendía que una noticia así me la comunicarían. Les envié un mensaje y me respondieron: 'Espera un momento'".

Para el director la forma de comunicar el final fue "una falta de respeto al programa entero y a todo el mundo. Cuando decides dar un giro, se reúne a las personas y se les cuenta el futuro que esperas de eso, pero hacerlo por detrás, no nos lo merecíamos. Me sentó fatal".

"Era un golpe de Estado. Eso era la hoja de ruta prevista, pero había un golpe de Estado y lo ejecutaron. Yo creo que el fin de Sálvame responde a un cambio de línea editorial", explicaba el esresponsable del programa de las tardes de Telecinco.

Valldeperas le quitaba hierro a la posibilidad de que la política influyera en el fin de Sálvame, pues Jorge Javier Vázquez dejó claro en una ocasión que era un programa de "rojos y maricones". "Yo creo que se nos da una dimensión que no es tal. Sálvame, fuera de ciertos momentos, era un programa de entretenimiento donde la política no entraba", opinaba el exdirector.

Supuso lo que se llamó el fin de la telebasura, una excusa, según Valldeperas: "Se iban a cargar uno de los programas más vistos del momento, tenían que justificar algo más".

Según el director, hubo presiones para modificar Sálvame, algo imposible según él. "Modificar el tono del programa era imposible porque tendría que ser de otra manera y con otra gente, entonces era algo que ya venía de atrás. Cuando algo coge tanto poder y tiene tantas horas de visión, ¡ojo! Hay nerviosismo fuera y dentro de la cadena", revelaba.

Antonio David y Rocío Carrasco

"Yo nunca hubiera contratado a Antonio David y lo he dicho muchas veces", decía David Valldeperas sobre el despido del colaborador a raíz de la aparición del documental sobre la vida de Rocío Carrasco, donde le acusaba de malos tratos.

"Me pareció una secuencia de una película de terror", decía el exdirector sobre el día en que se comunicó el despido de Antonio David. "Después de acabar el programa hablé con él y él me decía que cómo éramos capaces de hacerle algo así. Yo no había visto el documental y él lo que intentaba saber era hasta dónde llegaba Rocío, quería saber qué material y qué vivencias había contado. Le dije: 'Yo no sé nada, pero tú has estado toda la vida hablando y ahora le toca a ella contar la verdad. Y no vayas por ahí', porque la primera palabra que pronunció fue: '¿Cuánto le han pagado por esto?', y fue la última conversación que tuve con él", contaba Valldeperas.

Caso Deluxe

"Lo único que ha hecho Sálvame y sus directores ha sido ejercer la tarea de periodistas y si eso es ilegal, tendríamos que cerrar todas las revistas de España. Los periodistas trabajan con fuentes, hay una cosa que se llama derecho a la información. Tú a tu red de colaboradores les dices: 'Vamos a hablar de tal', y ellos tienen que buscar información. Cada uno tiene sus fuentes y eso forma parte de la esencia del periodismo", dice David sobre el Caso Deluxe, por el que están imputados muchos colaboradores y que reveló una trama de filtración de información por parte de un policía nacional.

"¿Crees que detrás del ‘Caso Deluxe’ hay una intención?", preguntaba Malbert. "Seguramente, destruirnos. Esa es la única conclusión a la que llego", respondía Valldeperas.