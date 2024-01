Los chicos, preocupados con de la primera alarma roja de 'La isla de las tentaciones': "No quiero dormir más"

La alarma roja, es decir, la de mayor gravedad, sonó durante por primera vez en Villa Playa. Los chicos la pudieron oír y ver mientras estaban algunos en la piscina y otros en sus dormitorios.

"No quiero dormir más, porque cada vez que lo hago suena una alarma", se quejó Niko. Todos estaban preocupados por saber cuál de las novias había cruzado uno de los límites que encendía la alarma. "Es beso o dormir con alguien", señaló David.

Mientras tanto, era Marieta la que había caído en la tentación con Sergio en la villa delas chicas. Ambos se besaron con pasión en la piscina de la casa. "Me dan un poco de envidia, por la pasión", aseguraba Ana a Nápoli mientras veía la escena.

Marieta: "Sergio me hace ir detrás y eso me gusta"



"No creo que sea Marieta porque me quiere y me respeta", explicaba Álex en el confesionario, estando bastante equivocado. Además, la chica aseguró que no se arrepentía de la infidelidad.

Marieta charló con Ruth en la habitación, donde expuso los motivos por los que el tentador le atraía: "No pensaba que me iba a dar tantas cosas: conexión, feeling, fuego... Pensaba que no me iba a pasar".