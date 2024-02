Lecquio, sobre los problemas de los Ostos con la herencia del torero: "Yo hice testamento con 30 años y no hacerlo es una paletada"

El 8 de enero de 2022, en Bogotá, Colombia, falleció el torero Jaime Ostos y, desde entonces, sus hijos, fruto de dos relaciones diferentes, no han dejado de pelearse por la herencia que les corresponde.

Así, el pasado fin de semana, Gabriela y Jacobo Ostos se vieron las caras en ¡De viernes!, donde ambos estuvieron discutiendo acerca de los bienes a los que tenían derecho uno y el otro y de las pensiones de viudedad que les correspondían a sus madres.

Este martes, desde el plató de Vamos a ver, los colaboradores del Club Social han destacado que el problema fundamental y el motivo de estos enfrentamientos es que el torero decidió no hacer testamento en ningún momento de su vida y, por ello, ahora los hijos tienen que 'pelear' por lo que es suyo.

Una afirmación con la que Alessandro Lecquio ha estado de acuerdo y que, además, ha completado: "Yo hice testamento con 30 años y me parece una paletada no hacerlo. Cuesta solo treinta euros, no es para tanto, y evitas estas cosas".

Por su parte, Joaquín Prat ha animado al conde a no ofender a los espectadores que no hayan tomado la misma decisión que él y, por el contrario, alentarles a llevar a cabo este tipo de trámites para hacer todo mucho más sencillo a los herederos.