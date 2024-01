Jacobo Ostos se enzarza en directo en 'Y ahora Sonsoles' con su hermana Gabriela: "Te pica no haber podido coger ni un duro"

Gabriela Ostos visitó Y ahora Sonsoles este lunes para contar su versión de la problemática familiar con la herencia de su padre, Jaime Ostos, tras su fallecimiento. Y Jacobo Ostos ha visitado el plató del magacín de Antena 3 este martes para contestar a las acusaciones de su hermana.

De hecho, Jacobo ha defendido a María Ángeles Grajal, su madre, por delante de Consuelo Alcalá, madre de ella, y ha insistido en que no tiene relación ni quiere tenerla con sus hermanos. Sin embargo, Gabriela Ostos ha entrado en directo por teléfono durante la entrevista para rebatir las palabras de su hermano, algo que ha hecho estallar al invitado en plató.

"Él dice que somos hermanos de sangre y dice que he ido a casa de mi padre pocas veces, pero la diferencia es que yo llevo casada 30 años y tengo mi vida y no es como él, que ha vivido todo el tiempo en casa de mi padre", se ha defendido Gabriela.

"Mi padre, y él lo sabe, tuvo que rehipotecar la casa y hacer frente a unas deudas de su negocio", ha lanzado la hija de Ostos. Su hermano la ha interrumpido, muy enfadado: "Tienes una mala baba y una mala sangre... ¿A qué viene esa llamada? Lo que tendrías que haber hecho ayer es tenerle respeto a mi padre y haberte quedado en tu casa".

"Para mí no eres hermana ni eres nada, ya lo sabes. ¡Y ahora no molestes más! No voy a hablar más con esta persona", ha gritado Jaime desde el plató. Sin embargo, se ha vuelto a dirigir a ella: "Eres una mentira con patas".

"A ti lo que te pica es que no has podido coger ni un duro. Dilo claro, Gabriela", le ha lanzado Jacobo Ostos desde plató, pero Sonsoles Ónega le ha llamado la atención. "Me parece feo", le ha señalado.

Ignorando el toque de atención de la presentadora, el invitado le ha pedido explicaciones a Gabriela: "¿A quién le importa si tuve que hipotecar el chalet? No te preocupes, que está vendido y está todo perfecto. Puedes ir a mirarlo al registro civil".

"Hay que tener poca vergüenza para entrar aquí y decir según qué comentarios, pero lo que quiero que sepa toda España es que estáis removiendo toda esta mierda porque os jode cuando se os destapa la careta cuando queréis dinero", le ha echado en cara el hijo pequeño de Ostos.

"Lo que tienes que hacer es dejar de decir mentiras en televisión", ha añadido. Por su parte, Gabriela ha frenado el conflicto: "Esto no tiene ninguna réplica. Pedir disculpas a la audiencia por esto, porque esta falta de respecto y forma de actuar no tiene ningún sentido".

"Mi padre no estará muy contento, esté donde esté, pero cada uno se retrata solo. Cada uno estamos donde tenemos que estar", ha expresado Gabriela Ostos.