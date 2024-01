María Ángeles Grajal, operada casi a vida o muerte: "Era gravísimo"

Navidades muy complicadas las que ha vivido María Ángeles Grajal. Más allá de las disputas familiares de los últimos tiempos, la viuda de Jaime Ostos ha revelado que, el día 24, le tuvieron que "ingresar por urgencias" para hacerle "un bypass iliofemoral, porque tenía una insuficiencia circulatoria periférica en la pierna derecha y fue horrible".

"Casi a vida o muerte", relata en una entrevista a ABC. "Desde el día 22 notaba que tenía poca sensibilidad en esa pierna, pero como había estado bailando en una zambomba navideña pensé que era del cansancio, pero cuando me llevaron a Urgencias en el Hospital de La Zarzuela el doctor Fontcuberta me dijo que tenía un dos por ciento de flujo. Era gravísimo", detalla.

"Me operaron inmediatamente y, después, pasé tres días en UVI y otros tres en planta. Hoy me creo que soy muy dura, como el Cid Campeador, pues ya estoy andando sobre todo por las mañanas aunque las tardes descanso", explica Grajal.

"He dejado de fumar y entre el mono de estar once días sin tabaco y tener que asumir que he tenido un factor de riesgo muy grave en mi vida y todas las consecuencias que derivan en mi profesión, pues ha sido asumir mucho en muy poco tiempo. Pero tengo que dar las gracias a mi hijo, a mi hermana y a Pepe Gandía", señala, sobre las consecuencias de su percance de salud y gente que ha estado a su lado.

Precisamente capítulo aparte merece su actual pareja, Pepe Gandía, con el que, con este contratiempo de salud, ha vivido toda una prueba de amor: "Pues sí, porque, cuando todo es fenomenal, la relación es más fácil, pero cuando las cosas no salen bien conoces mejor a la otra persona. Por mi profesión me dedico a curar enfermos y siempre creí que a mí no me iba a pasar nada y cuando te toca te aseguro que te quieres morir y tienes que seguir adelante y contar con la gente que te quiere y tienes al lado".