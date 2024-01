Lluvia de críticas a Paz Padilla por llenar con papel de regalo toda su casa por el día de Reyes

Paz Padilla ha querido celebrar el día de Reyes de una forma muy especial, y para ello ha decidido empapelar toda su casa como si de un regalo se tratase. Paredes, sofás, televisión... no ha quedado objeto libre de papel verde, un gesto que le ha valido duras críticas en redes sociales, debido al despilfarro de este material.

"¡Feliz día de Reyes! Este año se han vuelto locos y han envuelto toda la casa", ha escrito, emocionada, la hija de la presentadora y humorista, Anna Ferrer.

Ambas han compartido en Instagram varias imágenes en las que se puede ver el salón y la cocina con decoración típicamente navideña, como figuras gigantes de Cascanueces, globos o bastoncillos de caramelo blancos y rojos.

En uno de los vídeos publicados se ve a Ferrer entrando en el salón y descubriendo la sorpresa de Reyes que le había hecho su madre, mientras suena de fondo la canción All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey.

"Paz Padilla se supera cada año. Hasta los cascanueces están hechos a mano… ¡una locura! Gracias por llenarnos de ilusión cada año, te quiero", le ha dedicado Anna Ferrer a su madre.

Las dos estancias de la casa aparecen completamente cubiertas de papel de regalo, y esto ha sido precisamente lo que ha sido objeto de críticas en Instagram, donde muchos usuarios le han reprochado el derroche de papel.

"Si todo el mundo en su casa gastara la misma cantidad de papel… Me parece una exageración, todo eso, ¿para qué?", ha opinado una usuaria. "Siempre hace apología al no consumismo, ¿y esto qué es?", comenta otra persona.

Las críticas han inundado los comentarios al post publicado este sábado. "Luego que les ha cambiado la vida el viaje al Amazonas... no sé quién le puede tomar el mensaje anticonsumista a estos personajes", se puede leer entre alguna de ellas.

"Qué auténtica locura... Dolor de corazón todo ese gasto de papel, que además se va a ir directo a la basura. Ojalá en 2024 seamos un poquito más conscientes y respetuosos con el planeta...", han deseado, por su parte, otros usuarios.