Inma Campano aclara su estado de salud: "Me están haciendo pruebas porque pensamos que algo no va bien"

El 2024 ha comenzado siendo complicado en materia de salud para la exconcursante de La isla de las tentaciones Inma Campano. La también influencer preocupaba hace unos días al asegurar que había sido ingresada de urgencia por padecer tres enfermedades de forma simultánea: sarna, escarlatina y gripe A. Tras haber superado ya la gripe, la joven ha querido tranquilizar a sus seguidores en redes sociales y aclarar cómo se encuentra.

A través de un mensaje en sus Stories de Instagram, Inma Campano ha explicado que ya no se encuentra ingresada en el hospital. "Tranquilos", ha indicado a sus seguidores, que han mostrado preocupación por su estado de salud.

No obstante, la influencer ha reconocido que se mantiene prudente tras lo que le ha ocurrido. "Me estoy realizando pruebas por mi sistema inmunológico porque pensamos que algo no va bien", ha asegurado.

La influencer ya había señalado previamente a su sistema inmune como la clave de sus posibles enfermedades y que los médicos siguen investigando para dar con el origen del problema.

Stories de Inma Campano donde aclara su estado de salud. INSTAGRAM

En este sentido, indicaba que todo se le había complicado y se había sentido "más mala que nunca".

A pesar de que todavía no está recuperada del todo, Campano ha concluido su mensaje asegurando que ya está "haciendo una vida normal".