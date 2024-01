Lecquio responde a Carlo Costanzia: "No defiendo ni vendo a nadie, me solidarizo con un hombre y una mujer que lo pasaron mal"

El plató de ¡De viernes! se ha convertido en el lugar perfecto para que los hijos de los famosos más relevantes de nuestro país carguen contra el resto de sus familiares. Así, el pasado viernes, le llegó el turno a Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores.

Durante su intervención, el joven hizo referencia a las declaraciones vertidas por Alessandro Lecquio: "Qué poca delicadeza. Ojalá eso no les pase a sus hijos. Me parece muy gracioso que un tipo como Lecquio, que ha vendido a mi madre por todos lados, la quiera defender o quiera decir u opinar algo de mi vida".

"Dice que yo he sido problemático cuando a lo mejor lo he visto una vez en mi vida. O Makoke, que quiera opinar de mí cuando no la he visto en mi vida", agregó Carlo en el plató del programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta.

Este lunes, desde el plató de Vamos a ver, Alessandro Lecquio ha respondido a las acusaciones del modelo: "Entiendo perfectamente que un hijo de Mar Flores no le tenga simpatía a Alessandro Lecquio, asumo lo que me toca y no quiero entrar en conflicto con este chico".

"Yo no defiendo ni vendo a nadie. Simplemente, me solidarizo con una mujer y con un hombre porque tanto el padre como la madre lo han pasado muy mal y lo siguen pasando así. Lo que pasó, pasó y lo que ocurrió, ocurrió", ha agregado el colaborador del matinal que, finalmente, ha sentenciado: "Yo en esa historia no tenía pareja y fui el único al que se le acusó hasta de la muerte de Manolete. Facturamos todos, pero eso es historia y la historia hay que dejarla en el pasado".