Mario Alcalde, el primer torero abiertamente pansexual: "Podría poner banderillas LGTBIQ+ igual que se ponen las de España"

En los últimos días, el nombre de Mario Alcalde ha salido en todas las televisiones por haberse convertido en el primer torero en declarar abiertamente que es pansexual, es decir, que siente atracción por todos los géneros, sin preferencia ninguna.

Así, Espejo Público ha podido hablar con Alcalde para conocer cómo siente. Durante la entrevista con el matinal, el diestro ha destacado que su objetivo no es hacer un acto reivindicativo a través de una modificación del traje de luces, pero sí se lo plantea en las banderillas.

"Creo que podría poner banderillas con la bandera LGTBIQ+ igual que se ponen con la de España o la de Extremadura", ha apuntado el torero que, además, ha agregado que hablar sin tapujos de su sexualidad es un paso importante y "ha venido bien para la sociedad".

Por su parte, desde el plató de Espejo Público, Rubén Amón se ha salido del guion para criticar la postura del ministro de Cultura, Ernest Urtasun: "Es explícitamente antitaurino y desobedece a su obligación de defender la tauromaquia. Te gustarán o no, pero eres ministro de Cultura y los toros tienen un reconocimiento institucional al que no se puede abstraer el ministro, a no ser que prevarique".

"La izquierda ha estado siempre relacionada con los toros con normalidad. Es un espectáculo cruento y agresivo, pero el sector ultraconservador explica por qué a los toreros les ha costado salir del burladero. Hay una confusión total entre heterosexualidad y virilidad".