Los okupas de unos 'narcovestuarios' agreden a un equipo de 'Espejo Público' y otro grupo más pacífico habla con el matinal

La okupación es uno de los problemas más importantes de nuestro país. Este lunes, Espejo Público se ha trasladado al barrio de San Blas, en Madrid, donde se habían instalado unos barracones a modo de vestuario para que los jóvenes pudieran cambiarse tras jugar los partidos deportivos correspondientes.

Sin embargo, estos lugares han sido utilizados por los okupas para vivir y, además, para traficar con drogas. Hasta estos 'narcovestuarios' se ha trasladado el reportero Javier Fuente para vivir una desagradable experiencia, pues los okupas ha decidido arrojarle una barra de hierro en cuanto le han visto.

Los vecinos han destacado que hay una gran tensión en el barrio donde niños de entre ocho y diez años juegan cada día a escasos metros de este punto de venta y consumo de droga: "Hay muchas broncas y no respetan nada. Tenemos los coches destrozados y tenemos miedo".

Tras el incidente, uno de los okupas ha decidido hablar en el matinal, aunque ha pedido que su rostro no saliera en pantalla: "Yo consumo, pero aquí, en esta casa, no se vende droga. En las demás, no lo sé, no soy un chivato".

"Es normal que se quejen los vecinos porque aquí se lían unas que no son normales. Yo veo fatal que estén aquí con los niños. La solución es que nos den una casa para vivir dignamente porque nosotros fumamos, pero no vendemos", ha agregado el hombre. "Esto es una insalubridad, la cosa está fatal. Simplemente con los niños...", ha sentenciado el okupa.